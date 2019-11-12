İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonası sona erdi

12.11.2019 21:50 | Son Güncelleme: 12.11.2019 21:50

Bu yıl ikincisi Antalya'da düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonası tamamlandı.

Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda dün başlayan organizasyonda, Türkiye'nin yanı sıra Hırvatistan, Ukrayna, Yunanistan ve Rusya'dan 80 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Turnuvada, Türkiye'yi 10'u kadın 25 sporcu temsil etti. Türk sporcular, şampiyonada 4 altın, 4 gümüş ve 9 bronz madalya kazanarak toplam 17 kez kürsüde yer aldı.

Kaynak: AA