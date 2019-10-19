İşitme engelli milli karateciler başarıya odaklandı

19.10.2019 10:43

İşitme Engelliler Karate Milli Takımı Teknik Direktörü Levent Aydemir, 2021 yılında Dubai'de gerçekleştirilecek olimpiyatlara çok iyi hazırlanıp 2017'de Türkiye'de yapılan olimpiyatların üzerinde bir netice almak istediklerini belirtti.

Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karabük'ün Ovacık ilçesinde İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nın birinci hazırlık kampını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Karabük'ü antrenman için salonların uygun olması, temiz havası ve rakımının yüksek olması nedeniyle tercih ettiklerini belirten Aydemir, kamp çalışmalarına 12 erkek sporcu, 3 antrenör ve bir masörle devam ettiklerini kaydetti.

Aydemir, kampın yarın sona ereceğini ifade ederek, 27 Ekim'de Antalya'nın Manavgat ilçesinde ikinci hazırlık kampına gireceklerini dile getirdi.

6-8 Kasım tarihlerinde Antalya'da İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nın yapılacağını anlatan Aydemir, ilk hedeflerinin Antalya'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olacağını vurguladı.

"Makro hedeflerimiz var"

Aydemir, mikro hedeflerinin yanında makro hedeflerinin de olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası'ndan sonra 2020'de İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası yapılacak. Dünya Şampiyonası'na iyi bir şekilde hazırlanıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Makro hedefimizin son ayağı 2021 yılında Dubai'de yapılacak İşitme Engelliler Olimpiyatları. Olimpiyatlara çok iyi hazırlanıp 2017'de ülkemizde yapılan olimpiyatların üzerinde bir netice almak istiyoruz. Bütün hedefimiz bu yönde."

Milli sporcu Fatih Çiçek ise kariyerinde 3 olimpiyat ve 4 dünya şampiyonluğunun olduğunu söyledi.

Antrenörler eşliğinde özveri ve disiplinle çalıştıklarını aktaran Fatih, "Ülkemiz, terör örgütleriyle mücadele ediyor. Daha da cesaretlendik. Biz de uluslararası arenada görevimizi yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Volkan Kardeşler, 10 yıldır karate yaptığını anlattı.

Olimpiyat üçüncülüğü ve dünya şampiyonluğu bulunduğunu hatırlatan Volkan, "Çalışmalarımız çok iyi devam ediyor. Avrupa Şampiyonası'nda inşallah şampiyon oluruz." diye konuştu.

Kaynak: AA