Işıl Reçber, sosyal medyadan gelen tepkilere sert çıktı: İnsanlar önce kendilerini sorgulasın Koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi altında olan eski milli futbolcu Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber duygularını dile getirdi. Sosyetik isim, kendisine gelen eleştirilere de yanıt verdi.

Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in koronavirüse yakalandığını eşi Işıl Reçber duyurmuştu. Geçtiğimiz haftalarda Amerika'dan dönen ve karantina kurallarına uymayan Işıl Reçber'e sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyürken, Reçber konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Işıl Reçber, eşinin salgına yakalandığını, "Rüştü'yü covid-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunmaktayız. Şoktayız! Eşim önce Allah'a sonra, sonra Türk hekimlerine emanet. İnşallah bu kötü günler geçecek. Ben, kızım Tuana ve oğlum Mehmet Burak'ın testleri ise negatif çıktı. İşin en zor tarafı; Rüştü'nün yanında olamamak" sözleriyle duyurmuştu.

Bunun üzerine geçtiğimiz hafta Amerika'dan gelen ancak buna rağmen 14 gün kuralına uymayıp, sahibi olduğu güzellik merkezine giden Işıl Reçber'e sosyal medya üzerinden tepki yağdı.

Işıl Reçber, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Ben kızım ile 3 hafta önce Amerika'dan döndüm. Bu süreçte sadece bir kere dışarı çıktım ve ortağı olduğum sağlık merkezine bir saatliğine gittim. Orası asla güzellik salonu değil. Amerika'dan geldikten sonra Rüştü ile odalarımızı bile ayırmıştık. Evde tam karantina altındaydık. Rüştü işleri nedeniyle birkaç kez dışarı çıkmak zorunda kaldı. Son bir haftadır da evdeydi."

"RÜŞTÜ'YÜ ZORLA HASTANEYE GÖTÜRDÜM"

"Geçen cuma (27 Mart) Rüştü, kaslarının ve başının ağrıdığını söyledi. Cumartesi de hızla ateşi yükseldi, üşümeye ve öksürmeye başladı. Bu durum beni endişelendirdi. Rüştü'yü zorla hastaneye götürdüm. Hemen tedavi altına aldılar. Sonrasında hiç görmedim. Yattığı kata çıkartmıyorlar. Hatta telefonla bile konuşturmuyorlar. Doktorlar ilk 72 saatin çok kritik olduğunu belirtti."

"İNSANLARIN YAZDIKLARINI OKUMUYORUM, YETER Kİ KOCAM İYİLEŞSİN"

"İnanın yazılanları hiç okumuyorum. Vaktim de yok, enerjim de. Umrumda değil. İstediklerini yazsınlar, çizsinler. Yeter ki, eşim bir an önce iyi olup evine dönsün. Benim vicdanımdan önce kendilerini sorgulasınlar. Cumartesi sabaha kadar telefonlarım susmadı. İnanıyorum ki, insanların sevgisi ve duası Rüştü'yü iyileştirecek."