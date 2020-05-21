İşçinin forkliftin altında kalıp yaşamını yitirdiği kaza kamerada
YALOVA'da çalıştığı tersanede, iş arkadaşının kullandığı forkliftin çarptığı Barış Çolak'ın (33) hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
21.05.2020 14:39 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:39
YALOVA'da çalıştığı tersanede, iş arkadaşının kullandığı forkliftin çarptığı Barış Çolak'ın (33) hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Altınova ilçesinde bulunan bir tersanede meydana geldi. Tersanede, kullandığı forklift ile yük taşıyan kişi, manevra yaparken iş arkadaşı Barış Çolak'a çarptı. Çolak, forkliftin altında kaldı. Çağırılan sağlık ekibi, Çolak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA