Isaac Sackey: "Konyaspor maçı ufak bir kazaydı"

20.09.2019 11:51

Geçtiğimiz hafta sahasında Konyaspor'a mağlup olan Yukatel Denizlispor'da Isaac Sackey, Konyaspor maçının ufak bir kaza olduğunu belirterek, "Sonraki maçlarda elimizden geleni yapacağız" dedi. Yeşil-siyahlıların deneyimli oyuncusu Zeki Yavru ise kupa ve ligi başarılı bir şekilde götürmek istediklerini söyledi.



Taraftarının önünde aldığı mağlubiyeti unutturmak isteyen Yukatel Denizlispor'da mutlak hedef 3 puan. Kadrosunda sakat ve cezalı bulunmayan Ege temsilcisi, Kayseri'ye eksiksiz gidecek. Yeşil-siyahlı takımın başarılı oyuncuları Zeki Yavru ve Isaac Sackey basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deplasmanda oynamanın bir dezavantaj olmadığını söyleyen Zeki Yavru, "Futbolda artık içerisi de dışarısı da bir gibi. Büyük maçların haricinde tabi ki de çok büyük farklılıklar olmuyor diyebiliriz bütün takımlar için. Biz gittik Antalya'da Antalya'yı yendik. Konya geldi burada bizi yendi. Başka birisi gidip deplasmanda ötekisini yeniyor. Takımlar için artık içerisi dışarısı fark etmiyor. Bunun bizi etkileyeceğini düşünmüyorum. Kupa da başlıyor. Hafta içi, hafta sonu zor bir süreç ama bunu yeterince kaldırabilecek bir ekibe sahibiz. O kaliteye sahip olduğumuzu düşünüyorum. Genci ile yaşlısı ile derin bir kadromuz var. İnşallah ikisini de iyi bir şekilde idare ederiz" şeklinde konuştu.



Sackey: "Konyaspor maçı ufak bir kazaydı"



Yeşil-siyahlı takımın ön liberosu Isaac Sackey ise, "Bildiğiniz gibi ilk üç maçımız istediğimiz gibi çok iyi geçmişti. Konya maçında açıkçası elimizden geleni yaparak bu seriyi devam ettirmek istiyorduk. Denedik, maalesef olmadı. Bundan sonraki maçlarda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz ve en iyisini çıkartmaya çalışacağız. Ufak bir kazaydı" diye konuştu.



"Kendi performansımdan memnun değilim"



Kendisini yeterli bulmadığını ifade eden Sackey, "5 aydır maçlardan uzak kaldım. Daha iyi olacağımdan eminim. Çünkü çalışarak bunu düzelteceğimi, daha iyi performans sergileyeceğimi düşünüyorum. Belki başkaları iyi bulur ama ben kendimi beğenmedim. Memnun değilim kendi performansımdan. Bunu düzelteceğimi de biliyorum" ifadelerini kullandı.



Geçen hafta kart cezası sebebi ile oynayamayan Thiago Lopez'in cezası sona ererken, eski takımına karşı oynaması bekleniyor. Teknik Direktör Yücel İldiz'in Kayserispor karşısında sahaya çıkması beklenen 11 şu şekilde:



"Stachowiak, Thiago Lopez, Oğuz Yılmaz, Sapunaru, Bergdich, Murawski, Zeki Yavru, Aissaiti, Recep Niyaz, Barrow, Rodellega." - DENİZLİ

Kaynak: İHA