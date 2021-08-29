İş yerinde korkutan yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İş yerinde korkutan yangın

İş yerinde korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Tuşba ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Van'ın Tuşba ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgilere göre olay, Tuşba ilçesindeki oto sanayi sitesinde yer alan bir iş yerinde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Tuşba Grup Amirliği ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatılırken, iş yerinde ise büyük hasar meydana geldi. - VAN

İş yerinde korkutan yangın
İş yerinde korkutan yangın
İş yerinde korkutan yangın
İş yerinde korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yolcu otobüsü alev alev yandı! O anlar kameralara yansıdı
Yolcu otobüsü alev alev yandı! O anlar kameralara yansıdı
Son dakika haberleri | Foça'da orman yangını
Son dakika haberleri | Foça'da orman yangını
Yangın söndürme havuzuna giren 16 yaşındaki çocuk boğularak can verdi
Yangın söndürme havuzuna giren 16 yaşındaki çocuk boğularak can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Hamid Karzai Emine Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Ali Koç Abdullah Avcı Sergen Yalçın Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İş yerinde korkutan yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 10:17:53. #1.15#

title