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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

HORECA BuluşmasıTarih : 15-18 OcakYer : AntalyaEvlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları FuarıTarih : 17-19 OcakYer : İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayıİstanbul Mobilya ShowTarih : 21-24 OcakYer : WOW OtelSaat : 09.30-18.00CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya FuarıTarih : 21-26 OcakYer :

17.01.2020 16:59 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:59
İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

HORECA Buluşması

Tarih : 15-18 Ocak

Yer   : Antalya

Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları FuarıTarih : 17-19 OcakYer   : Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

İstanbul Mobilya ShowTarih : 21-24 OcakYer   : WOW OtelSaat  : 09.30-18.00

CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya FuarıTarih : 21-26 OcakYer   : CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi

TÜGİAD Genel Merkez basın toplantısıTarih : 22 OcakYer   : TÜGİAD Genel Merkezi- MaslakSaat  : 10.00

ACE of  M.I.C.E. Exhibition by Turkish AirlinesTarih : 22-23 OcakYer   : İstanbul Kongre Merkezi, Üsküdar salonu

TEGV 25. kuruluş yılı kutlamasıTarih : 23 OcakYer   : Pera MüzesiSaat  : 18.00-20.30

MSC Cruises Basın ToplantısıTarih : 23 OcakYer   : PORTAXE, Balta LimanıSaat  : 18.00

Turizm Yatırımcıları Forumu-TIFTarih : 28-29 Ocak

Makine İhracatçıları Birliği Basın toplantısıTarih : 6 Şubat

Saat  : 10.00-11.30


Kaynak: DHA
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