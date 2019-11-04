İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

"5. İklim Krizi Çağında Toprak Etiği ve Ekolojik Vatandaşlık" SöyleşisiTarih : 4 Kaısm PazartesiYer : Sabancı Üniversitesi Minerva PalasSaat : 18: 00 – 20: 00 Kadir Has Üniversitesi "Anadolu'nun HAS İnsanları" etkinliğiTarih : 4 Kasım 2019 PazartesiYer : Kadir Has Üniversitesi D BlokSaat : 10:...

04.11.2019 09:02
İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

"5. İklim Krizi Çağında Toprak Etiği ve Ekolojik Vatandaşlık" Söyleşisi

Tarih  : 4 Kaısm Pazartesi

Yer     : Sabancı Üniversitesi Minerva PalasSaat   : 18: 00 – 20: 00 Kadir Has Üniversitesi "Anadolu'nun HAS İnsanları" etkinliğiTarih  : 4 Kasım 2019 PazartesiYer     : Kadir Has Üniversitesi D BlokSaat   : 10: 30 TÜREB Rüzgar Enerjisi KongresiTarih  : 5 Kasım 2019 SalıYer     : Sheraton Otel AnkaraSaat   : 09: 00 – 17: 30 İMSAD 9. Uluslararası İnşaatta Kalite ZirvesiTarih : 5 Kasım 2019 SalıYer    : Swiss Otel BoshorusSaat  : 08: 00 – 17: 15 KALKINMA YATIRIM BANKASI BASIN TOPLANTISITarih  : 5 Kasım 2019 SalıYer     : İ.Ü. Sosyal Tesisleri/ BaltalimanıSaat   : 09: 30 Adana Uluslararası Tarım ve Sera Bahçe FuarlarıTarih  : 5 Kasım 2019 SalıYer     : Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre MerkeziSaat   : 12: 00 – 13: 00 TOSB İnovasyon Merkezi "Bağlantılı Otonom Araç Kümelenmesi" lansmanıTarih  : 6 Kasım 2019 ÇarşambaYer     : TOSB Konferans SalonuSaat   : 09: 30 – 13: 00 BRAND WEEK - SN. EKREM İMAMOĞLU Basın ToplantısıTarih  : 6 Kasım 2019 ÇarşambaYer     : Zorlu PSM, touchéSaat   : 10: 00 – 11: 30 TOÇEV II. Uluslararası Ergenlik KongresiTarih  : 6 Kasım 2019 ÇarşambaYer     : Kadir Has ÜniversitesiSaat   : 09: 30 – 17: 00 TÜSİAD "Yeni Sanayi Devriminin Eşiğinde Sosyal ve Duygusal Öğrenme Becerileri" EtkinliğiTarih  : 6 Kasım 2019 ÇarşambaYer     : Intercontinental Otel Dünyanın İlk Yapay Zekalı Akıllı Sulama Sistemi 'Netbeat' Lansman DavetiTarih : 6 – 7 Kasım 2019Yer    : Vodafone Akıllı Köy/ Kuşadası HiltonSaat  : 15: 00 Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları (EVSİD) Derneği Basın ToplantısıTarih :   7 Kasım 2019 PerşembeYer    : Divan OtelSaat  : 10.00 Axalta Grup Toz Boya Sanayicileri Basın ToplantısıTarih  : 7 Kasım 2019 PerşembeYer     : Wyndham OtelSaat   : 09: 00 – 11: 30 11. Rekabet Kongresi: "Ekonomik ve Dijital Gelişmeler Işığında Sektörel Rekabetçilik Politikaları" davetiTarih  : 7 Kasım 2019 PerşembeYer     : İstanbul Elite World OtelSaat   : 09: 00 – 15: 00 Youth Talks Türkiye "Umut Dolu Bir Zirve" EtkinliğiTarih : 7 Kasım 2019 PerşembeYer    : Kanyon Alışveriş Merkezi Endüstriyel Kaplama Teknolojileri FuarıTarih : 7-9 Kasım 2019Yer   : İstanbul Fuar MerkeziSaat  : 10.00-18.00 IAEC - Uluslararası Otomotiv Mühendisliği: 'Elektrikli araçların geleceği' konferansıTarih : 7-8 Kasım 2019Yer   : İstanbul Swissotel The Bosphorus Avrupa İslami Finans ve Ekonomi Akademisi KonferansıTarih  : 08 Kasım 2019 CumaYer     : MÜSİAD GENEL MERKEZSaat   : 09: 45 – 16: 30 Viessmann 25. Yıl Toplantısı Basın DavetiTarih  : 8 Kasım 2019 CumaYer     : Four Seasons Bosphorus OtelSaat   : 10.00 – 12.00 SALT Beyoğlu Kış Bahçesi'nde Konuşma: Bir Bitki Ressamının Hikayesi etkinliği,Tarih  : 9 Kasım 2019 CumartesiYer     : Salt BeyoğluSaat   : 11: 00

Amadeus Executive Summit Seyahat Endüstrisi ZirvesiTarih : 11 Kasım 2019 PazartesiYer    : Ritz Carlton OtelSaat  : 10: 30 – 15: 00 GÜYAD "Yenilenebilir Enerjide Finansman Zirvesi" SempozyumuTarih : 15 Kasım 2019 CumaYer    : Raffles OtelSaat  : 14.00 Big Bang Start-up ChallengeTarih : 28 Kasım 2019 PerşembeYer   : Uniq İstanbulSaat  : 13.00-18.00 Singapur Hava Yolları, Yeni Uçağı Airbus 350 Tanıtım EtkinliğiTarih : 1 Aralık 2019 PazarYer    : İstanbul Hava limanıSaat  : 11.00 - 13.00 Perakende Günleri EtkinliğiTarih : 4- 5 Aralık 2019Yer    : Haliç Kongre MerkeziSaat  : 09.00 4. Enerjide Ar-Ge ÇalıştayıTarih : 18-19 Aralık 2019Yer    : Ankara Marka Konferansı, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' EtkinliğiTarih : 18-19 Aralık 2019

Yer   : Çırağan Sarayı


Kaynak: DHA
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