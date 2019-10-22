İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

INFLOW Global Summit and Awards'19Tarih : 22 EkimYer : Four Seasons Hotel, İstanbulSaat : 08.30-20.30 Elite World Sapanca AçılışıTarih : 22 EkimYer : SapancaSaat : 08.30 Solar İstanbul 2020Tarih : 22 EkimYer : Radisson Blu Bosphorus,OrtaköySaat : 09.

22.10.2019 09:03
İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

INFLOW Global Summit and Awards'19

Tarih : 22 Ekim

Yer   : Four Seasons Hotel, İstanbulSaat  : 08.30-20.30 Elite World Sapanca AçılışıTarih : 22 EkimYer   : SapancaSaat  : 08.30 Solar İstanbul 2020Tarih : 22 EkimYer   : Radisson Blu Bosphorus,OrtaköySaat  : 09.30 Mermer makinaları fuarı CNR Marble Tech İstanbulTarih : 23 – 26 EkimYer    : CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi, Yeşilköy Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) 'Emekliliğiniz İçin Buluşuyoruz' EtkinliğiTarih : 23 EkimYer    : GOSB Sosyal Tesisler Konferans Salonu, Gebze/KocaeliSaat  : 14.10İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi ToplantısıTarih : 23 EkimYer    :   İSO Odakule, Fazıl Zobu Meclis Toplantı SalonuSaat  : 15: 00 "KadınErkekEşittirNokta" Temalı KonferansTarih  : 24 EkimYer    : Sabancı Center Hacı Ömer Sabancı Konferans Salonu, 4. Levent, İstanbulSaat  : 08: 30 – 13: 30 Blockchain Türkiye Platformu 1. Yıl Dönümü EtkinliğiTarih : 24 EkimYer   : E-Spor Arena, MaslakSaat  : 09.00 Fraport AG Havalimanı Operatörlüğü 20. Yıl EtkinliğiTarih : 24 EkimYer    : Çırağan Palace Kempinski, İstanbulSaat  : 09: 30 – 13: 00 Kelebek Mobilya; 'Kelebeğin Yeni Yolcuğu' Basın ToplantısıTarih : 24 EkimYer    : Swiss Hotel Bosphorus - Neuchatel Salonu, BeşiktaşSaat  : 09: 30 – 11: 30 Hizmet İhracatçıları Birliği Basın ToplantısıTarih : 24 EkimYer    : Raffles Otel, Mimoza Salonu, İstanbulSaat  : 10: 00 – 11: 30

2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği KongresiTarih : 24-25 EkimYer   : İzmir

YESAV 'Geleceğin Tedavisi' SempozyumuTarih : 2 KasımYer    : Deniz Müzesi, Beşiktaş, İstanbul

Endüstriyel Kaplama Teknolojileri FuarıTarih : 7-9 KasımYer   : İstanbul Fuar MerkeziSaat  : 10.00-18.00

Big Bang Start-up ChallengeTarih : 28 KasımYer   : Uniq İstanbulSaat  : 13.00-18.00

Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' EtkinliğiTarih : 18-19 AralıkYer   : Çırağan Sarayı, Beşiktaş, İstanbul

 


Kaynak: DHA
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