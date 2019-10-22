İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
INFLOW Global Summit and Awards'19Tarih : 22 EkimYer : Four Seasons Hotel, İstanbulSaat : 08.30-20.30 Elite World Sapanca AçılışıTarih : 22 EkimYer : SapancaSaat : 08.30 Solar İstanbul 2020Tarih : 22 EkimYer : Radisson Blu Bosphorus,OrtaköySaat : 09.
INFLOW Global Summit and Awards'19
Tarih : 22 EkimYer : Four Seasons Hotel, İstanbulSaat : 08.30-20.30 Elite World Sapanca AçılışıTarih : 22 EkimYer : SapancaSaat : 08.30 Solar İstanbul 2020Tarih : 22 EkimYer : Radisson Blu Bosphorus,OrtaköySaat : 09.30 Mermer makinaları fuarı CNR Marble Tech İstanbulTarih : 23 – 26 EkimYer : CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi, Yeşilköy Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) 'Emekliliğiniz İçin Buluşuyoruz' EtkinliğiTarih : 23 EkimYer : GOSB Sosyal Tesisler Konferans Salonu, Gebze/KocaeliSaat : 14.10İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi ToplantısıTarih : 23 EkimYer : İSO Odakule, Fazıl Zobu Meclis Toplantı SalonuSaat : 15: 00 "KadınErkekEşittirNokta" Temalı KonferansTarih : 24 EkimYer : Sabancı Center Hacı Ömer Sabancı Konferans Salonu, 4. Levent, İstanbulSaat : 08: 30 – 13: 30 Blockchain Türkiye Platformu 1. Yıl Dönümü EtkinliğiTarih : 24 EkimYer : E-Spor Arena, MaslakSaat : 09.00 Fraport AG Havalimanı Operatörlüğü 20. Yıl EtkinliğiTarih : 24 EkimYer : Çırağan Palace Kempinski, İstanbulSaat : 09: 30 – 13: 00 Kelebek Mobilya; 'Kelebeğin Yeni Yolcuğu' Basın ToplantısıTarih : 24 EkimYer : Swiss Hotel Bosphorus - Neuchatel Salonu, BeşiktaşSaat : 09: 30 – 11: 30 Hizmet İhracatçıları Birliği Basın ToplantısıTarih : 24 EkimYer : Raffles Otel, Mimoza Salonu, İstanbulSaat : 10: 00 – 11: 30
2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği KongresiTarih : 24-25 EkimYer : İzmir
YESAV 'Geleceğin Tedavisi' SempozyumuTarih : 2 KasımYer : Deniz Müzesi, Beşiktaş, İstanbul
Endüstriyel Kaplama Teknolojileri FuarıTarih : 7-9 KasımYer : İstanbul Fuar MerkeziSaat : 10.00-18.00
Big Bang Start-up ChallengeTarih : 28 KasımYer : Uniq İstanbulSaat : 13.00-18.00
Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' EtkinliğiTarih : 18-19 AralıkYer : Çırağan Sarayı, Beşiktaş, İstanbul