İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz EtkinliğiTarih : 21 EkimYer : Soho House IstanbulSaat : 19.00INFLOW Global Summit and Awards'19Tarih : 22 EkimYer : Four Seasons Hotel, İstanbulSaat : 08.30-20.30Elite World Sapanca AçılışıTarih : 22 EkimYer : SapancaSaat : 08.

21.10.2019 09:09
İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

Tarih : 21 Ekim

Yer   : Soho House Istanbul

Saat  : 19.00INFLOW Global Summit and Awards'19Tarih : 22 EkimYer   : Four Seasons Hotel, İstanbulSaat  : 08.30-20.30Elite World Sapanca AçılışıTarih : 22 EkimYer   : SapancaSaat  : 08.30Solar İstanbul 2020Tarih : 22 EkimYer   : Radisson Blu Bosphorus,OrtaköySaat  : 09.30Blockchain Türkiye Platformu 1. Yıl Dönümü EtkinliğiTarih : 24 EkimYer   : E-Spor Arena, MaslakSaat  : 09.002. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği KongresiTarih : 24-25 EkimYer   : İzmirEndüstriyel Kaplama Teknolojileri FuarıTarih : 7-9 KasımYer   : İstanbul Fuar MerkeziSaat  : 10.00-18.00Big Bang Start-up ChallengeTarih : 28 KasımYer   : Uniq İstanbulSaat  : 13.00-18.00Connect for Creativity-Yaratıcı KatalizörTarih : 5-6 AralıkMarka KonferansıTarih : 18-19 AralıkYer   : Çırağan Sarayı

 


Kaynak: DHA
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