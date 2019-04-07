İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması 2019 Finali Yer: İstanbul Osmanlı Arşivleri Kağıthane BinasıTarih: 8 NisanSaat: 10: 00IoT EurAsia ZirvesiYer: Hilton BosphorusTarih: 9 NisanSaat: 10: 00Türkiye Sigorta Birliği Basın ToplantısıYer: Hilton KozyatağıTarih: 9 NisanSaat: 09:...

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması 2019 Finali 

Yer:  İstanbul Osmanlı Arşivleri Kağıthane Binası

Tarih: 8 Nisan

Saat: 10: 00

IoT EurAsia Zirvesi

Yer: Hilton Bosphorus

Tarih: 9 Nisan

Saat: 10: 00

Türkiye Sigorta Birliği Basın Toplantısı

Yer: Hilton Kozyatağı

Tarih:  9 Nisan

Saat: 09: 00

İşveren Markası Zirvesi

Yer: Wyndham Grand Levent

Tarih: 11 Nisan

Saat: 08: 30

Çağrı Merkezleri Derneği Basın Toplantısı

Yer: Raffles İstanbul

Tarih: 11 Nisan

Saat: 09: 30

WpFest 

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall

Tarih: 11 Nisan

Saat: 18: 00

Dyson Basın Toplantısı

Yer: Zorlu PSM Sky Lounge

Tarih: 16 Nisan

Saat: 18: 00

Marketing Meetup 2019

Yer: Uniq İstanbul

Tarih: 25 Nisan

Saat: 10: 00

Kaynak: DHA
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