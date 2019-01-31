İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

Cybercamp 2019Yer: Radison Blu Tuzla OtelTarih: 31 OcakSaat: 09: 00Gaming İstanbul 2019Yer: Avrasya Kültür MerkeziTarih: 31 OcakSaat: 09: 00Hannover Messe Sanayi Fuarı Basın ToplantısıYer: Swissotel The BosphorusTarih: 31 OcakSaat: 09: 30ACCA Entegre Raporlama Araştırması Basın...

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

Cybercamp 2019

Yer: Radison Blu Tuzla Otel

Tarih: 31 Ocak

Saat: 09: 00

Gaming İstanbul 2019

Yer: Avrasya Kültür Merkezi

Tarih: 31 Ocak

Saat: 09: 00

Hannover Messe Sanayi Fuarı Basın Toplantısı

Yer: Swissotel The Bosphorus

Tarih: 31 Ocak

Saat: 09: 30

ACCA Entegre Raporlama Araştırması Basın Toplantısı

Yer: Conrad Otel Balo Salonu

Tarih: 31 Ocak

Saat: 09: 30

Kırgızistan Tanıtım Toplantısı 

Yer: River Plaza

Tarih: 31 Ocak

Saat: 14: 30

TÜSİAD ve Marsh & Zurich Küresel Riskler Raporu Tanıtımı

Yer: Intercontinental İstanbul

Tarih: 1 Şubat

Saat: 08: 30

Caffe Nero Basın Toplantısı

Yer: Caffe Nero Bebek

Tarih: 5 Şubat

Saat: 09: 30

AvivaSA Mobil Tanıtım Toplantısı

Yer: Sabancı Center

Tarih: 5 Şubat

Saat: 09: 30

AVL Araştırma ve Mühendislik Türkiye Basın Toplantısı

Yer: Grand Hyatt İstanbul Taksim

Tarih: 5 Şubat

Saat: 10: 00

Tuzla Boat Show Basın Tanıtımı

Yer: Tuzla Viaport Marina

Tarih: 6 Şubat

Saat: 10: 30

Armut Basın Toplantısı

Yer: House Cafe Ortaköy

Tarih: 6 Şubat

Saat: 09: 30

TSB "Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı"

Yer: Conrad İstanbul Bosphorus

Tarih: 7 Şubat

Saat: 09.00 

BTvizyon İstanbul Toplantısı 

Yer: Dedeman Bostancı Otel

Tarih: 7 Şubat

Saat: 08: 30

Unicera Fuarı

Yer: Unicera Fuar

Tarih: 8 Şubat

Saat: 10: 00

Kadir Has Üniversitesi "Kripto Paralara Giriş" Sertifika Programı

Yer: Kadir Has Üniversitesi

Tarih: 8 Şubat-17 Mayıs

Saat: 14: 00

Biznet Bilişim Basın Toplantısı

Yer: Les Ottomans Has Oda

Tarih: 12 Şubat

Saat: 09: 00

TürkTraktör Basın Toplantısı

Yer: Taksim Divan Hotel

Tarih: 12 Şubat

Saat: 09: 30

Blockchain Economy Summit Istanbul

Yer: Haliç Kongre Merkezi

Tarih: 20 Şubat

Saat: 10: 00

Kırtasiye-Ofis Fuarı

Yer: TÜYAP Kongre Merkezi

Tarih: 20-24 Şubat

Saat: 10: 00

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et