"İş'te Buharkent" projesi tanıtıldı

BUHARKENT, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Buharkent ilçesinde belediye tarafından iş arayanlarla işverenleri buluşturan proje Başkan Mehmet Erol tarafından tanıtıldı. Nazilli Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısı ile projeyi tanıtan Başkan Erol: "İş arayanla işvereni buluşturacak olan projemiz ile istihdama destek vereceğiz" dedi.

Buharkent Belediye başkanı Mehmet Erol, Nazilli Gazeteciler Cemiyeti'ni (NGC) ziyaret ederek yeni projeleri olan İş'te Buharkent Projesini düzenlediği basın toplantısı ile duyurdu. NGC Başkanı Ümit Özmen, Cemiyet Yönetim Kurulu Üyeleri ve Nazillili Gazetecilere projeyi anlatan Başkan Erol önemli bir projeye imza attıklarını ifade ederek: "Buharkent Belediyesi olarak 'İş'te Buharkent' projesi ile bir kariyer sitesi oluşturarak önemli bir sorun olan işsizliğe çözüm bulmak açısından güzel bir proje hazırladığımızı düşünüyorum. Bizler aradan çekilerek iş arayanlarla işverenleri buluşturacak bölgemiz işsizliğine katkı sağlayacak bir siteyi hayata geçirdik. İlçemiz nüfusu hızla artan ilçeler arasında yer alıyor. OSB'nin de faaliyete geçmeye başlaması ile birlikte çalışan sayısının artması ile paralel olarak nüfus da artacak."

"Doğru insanın doğru işte çalışmalı"

Doğru insanın doğru işte çalışması için iyi bir proje olduğunun altını çizen başkan Erol, "Ülke ekonomimiz açısından doğru insanın doğru işte çalışması çok önemli. İş arayan kişilerin doğru işi, işverenlerin de doğru çalışanı bulması kariyer açısından, ekonomi açısından ve zamanın doğru değerlendirilmesi açısından bu projenin faydalı olacağını düşünüyorum. Sitemiz yeni ve birkaç firmamız ile birkaç iş başvurumuz var. Her iki tarafında başvurularını yaparak üye sayımızın çoğalmasını arzu ediyoruz. Sayı arttıkça önemli bir görevi de böylelikle tamamlamış olacağız. Ayrıca sitemizde eğitici ve yönlendirici bölümlerle sistemin kolay kullanılmasını sağlıyoruz. Daha hızlı iş ve işçi bulma açısından tarafları sitemize üye olmaya davet ediyoruz" dedi.

"Başkan Özmen'den Başkan Erol'a teşekkür"

NGC Başkanı Ümit Özmen, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ve ekibini kutlayarak, projenin diğer belediyelere de örnek olmasını diledi. - AYDIN