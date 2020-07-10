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"İş dünyasının tek amacı ve önceliği kârlılığı arttırmak olmamalıdır"

ticaret platformu Hepsiburada'nın kurucusu Hanzade Doğan Boyner, Fast Company'nin Amerika Birleşik Devletleri dergisine verdiği röportajda, iş dünyasının tek amacının ve önceliğinin karlılığı arttırmak olmaması gerektiğinin altını çizdi.

10.07.2020 11:18 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:21
E-ticaret platformu Hepsiburada'nın kurucusu Hanzade Doğan Boyner, Fast Company'nin Amerika Birleşik Devletleri dergisine verdiği röportajda, iş dünyasının tek amacının ve önceliğinin karlılığı arttırmak olmaması gerektiğinin altını çizdi. Doğan Boyner, röportajda, pandemi sürecinde, paydaşlar kapitalizmini nasıl üst seviyeye çıkardıklarından da bahsetti.

E-ticaret şirketi olarak 40'a yakın kategoride 25 milyondan fazla ürünle, aylık 200 milyondan fazla ziyarete ev sahipliği yapan Hepsiburada'nın kurucusu Hanzade Doğan Boyner, Fast Company'nin ABD dergisine konuştu. Doğan Boyner, Fast Company'nin ABD dergisine verdiği röportajda, pandemi sürecindeki yaklaşımları ve Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı hakkında da bilgi verdi.

"PANDEMİ SÜRECİNDE, MÜŞTERİLERİNİN VE İŞLETMELERİN YANINDA OLDU"

Sokağa çıkma yasağı, sosyal mesafe ve diğer önlemlerin uygulandığı dönemde, virüsün yaşamı nasıl veya ne kadar süreyle etkileyeceği bilinmezken, süreçle ilgili Hepsiburada Mart ayında çalışmaları başlattı. Salgın döneminde evlerinde daha fazla vakit geçirecek tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik sunulan hizmetleri genişlettiğini ve kesintisiz hizmet sunduğunu hatırlatan Hepsiburada, T.C. Ticaret Bakanlığı ile birlikte çalışarak, salgın nedeniyle etkilenen üreticilere ve perakendecilere yönelik ticari, operasyonel ve lojistik hizmetlerini kapsayan destekler sunmak üzere bir de "Dayanışma Programı" tasarladı. Doğan Boyner, "İçinden geçtiğimiz zorlu günlerde müşterilerimiz ve platformumuzda yer alan tüm işletmeler ve girişimciler için hayati destek sağladık, büyümeleri için kaldıraç olduk." dedi.

"HEPSİBURADA'DAN KENDİ İŞİNİ KURAN KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK"

Kalkınmanın, kadınların ekonomiye katılımını sağlamadan tam olmayacağına inanan Doğan Boyner, 2017 yılında girişimci kadınların e-ticarete katılımını destekleyen Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programını hayata geçirdi. Bir sosyal sorumluluk bilinciyle hayata geçirdikleri Kadın Girişimci programının, şirketin karlılığında bir etkisi olmadığını belirten Doğan Boyner, "İş dünyasının tek amacı ve önceliği karlılıklarını arttırmak olmamalıdır. Kadın Girişimci programımız için belirlediğimiz önemli başarı kriterlerinden biri, girişimcilerimizin işlerini büyütmeleri üzerinde yarattığımız etkidir." dedi. Girişimci Kadın programına dahil olan kadın girişimcilerin, Hepsiburada'nın teknoloji desteğinin yanı sıra komisyon ücretlerinden yüzde 75 indirim, altı ay boyunca ücretsiz kargo, Hepsiburada platformunda reklam imkanı gibi birçok pazarlama ve satış desteğinden ve diğer hizmetlerden yararlanabildiği de belirtildi.

"GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMAK İÇİN HİÇ TEREDDÜT ETMEDİK"

Hanzade Doğan Boyner, Hepsiburada'nın pandemi döneminde bir yandan müşterilerin ihtiyaçlarını kesintisiz şekilde karşılarken öte yandan da çalışan, paydaş ve toplum sağlığını da korumak için bir dizi önlemden oluşan bir plan hayata geçirdiklerini vurguladı. Buna göre, şirketin tüm çalışanlarına kişisel koruyucu ekipman sağlandığını, daha küçük gruplar şeklinde vardiya sistemine geçildiğini ve çalışanların güvenle işe gelip gidebilmeleri için ekstra servis araçlarını devreye sokulmasının alınan tedbirlerden sadece bazıları olduğunu belirten Doğan Boyner, "Belki bu tedbirlere ve düzenlemelere ilk başta şaşıranlar oldu ancak bu bizim konuyu ne kadar ciddiye aldığımızın bir göstergesiydi.Tereddütsüz, tüm önlemleri almak için gerekli adımları attık." dedi.

"KOMŞUNUZUN YİYECEK YEMEĞİ YOKSA, ONUNLA YEMEĞİNİZİ PAYLAŞIRSINIZ"

Röportajda Hepsiburada'nın pandemi dönemindeki hamleleriyle "paydaşlar kapitalizmi" fikrini hayata geçirmesinin, küresel anlamda iş dünyası için, çok güçlü bir örnek oluşturduğuna da vurgu yapıldı. Hepsiburada için kar elde etmenin hiçbir zaman paydaşlarının genel refahından öncelikli olmadığını belirten Doğan Boyner, yetiştirilme tarzının iş yaklaşımının temellerini oluşturduğunu belirterek, "Komşunuzun yiyecek yemeği yoksa, onunla yemeğinizi paylaşırsınız," "Bu değer, bize çok küçük yaştan öğretildi." değerlendirmesinde bulundu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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