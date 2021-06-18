İş dünyasında kadınları ileri taşıyacak proje hayata geçti

İzmir Valiliği koordinesinde geliştirilen proje, Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla kabul edildi.

İzmir Valiliği koordinesinde geliştirilen proje, Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla kabul edildi.

İzmir Valiliğinin koordinatörü olduğu proje Türkiye Ulusal Ajansı vasıtasıyla kabul edildi. Projenin protokol imza töreni, İzmir Valiliğinde gerçekleştirilirken, imza töreninde konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, çok anlamlı bulduğu ve kadınların iş dünyasındaki varlıklarını güçlendireceğine inandığı projenin tüm paydaşlar için hayırlı olmasını diledi. Türkiye Ulusal Ajansı başta olmak üzere, projeye katkı sunan, emek veren ve ilerlemesini sağlayacak tüm kişi ve kurumlara teşekkür eden Vali Köşger, valilik koordinatörlüğünde sürecek projeden faydalanacaklara da ayrıca başarı dileklerini sundu.

Temel amacı; üretici ekonomi stratejilerinin kullanılarak dezavantajlı gruplardaki kadınların işgücü piyasalarına girişlerini desteklemek ve girişimcilik beceri ve yetkinliklerini geliştirmek olan proje, Türkiye'den İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Ege İş Kadınları Derneği ile İngiltere, Portekiz ve Romanya ortaklığında yürütülecek.

Proje süresince ve proje tamamlandığında inovatif ve somut fikri çıktılar veya ürünlerin üretilirken, projenin tüm yenilikçi ürünleri ve eğitim modülleri şu 6 temel başlığı içerecek; "Beceri ve Yetkinlikler", "Sanat ve Tasarım (el sanatları, mutfak sanatları, görsel ve iletişim sanatları, ekolojik sanatlar vb.)", "Teknoloji, İnovasyon ve Dijitalleşme", "Medya ve Pazarlama", "Girişimcilik (temel finans eğitimi ve yönetimi, liderlik vb." ve "Uluslararasılaşma (dünya piyasalarına açılma, dünya piyasalarının takibi ve yönetimi vb.)" - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı