Haberler

2 trilyon doları yönetiyordu, şimdi 3 kişiyle domates satacak

2 trilyon doları yönetiyordu, şimdi 3 kişiyle domates satacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünyanın en büyük emeklilik fonlarından birinin başkanlığını yapan Masataka Miyazono, finans sektöründeki kariyerinin ardından rotasını tarıma çevirdi. 72 yaşındaki Miyazono, tarımın gelecekte stratejik önem taşıdığına dikkat çekerek domates ve çilek üretimi yapan bir şirkete danışmanlık yapmaya başladı. Yaklaşık 2 trilyon dolarlık varlığı yöneten Miyazono, şimdi üç kişilik ekip yönetecek.

  • Masataka Miyazono, Japonya Devlet Emeklilik Yatırım Fonu'nun eski başkanıdır.
  • Miyazono, Hulic Co. şirketine danışman olarak katılmış ve şirket Japonya'da domates ve çilek, Vietnam'da krizantem yetiştirmektedir.
  • Hulic Co., 2029 yılına kadar yaklaşık 700 milyar yen (4,4 milyar dolar) yatırım yapmayı planlamaktadır.

Japonya Devlet Emeklilik Yatırım Fonu’nun (GPIF) eski başkanı Masataka Miyazono, görevinden ayrıldıktan sonra kariyerine finans dünyasında devam etmek yerine farklı bir alanı tercih etti. Miyazono, özellikle çiftçi nüfusunun hızla yaşlandığı Japonya’da tarım yatırımlarına odaklanma kararı aldı.

DOMATES VE ÇİLEK YETİŞTİRİYORLAR

Bloomberg’in haberine göre Miyazono, gayrimenkul dışındaki yeni gelir alanlarını genişletmek isteyen Hulic Co. şirketine danışman olarak katıldı. Şirket, 2029 yılına kadar yaklaşık 700 milyar yen (4,4 milyar dolar) yatırım yapmayı planlıyor. Hulic, Japonya’da domates ve çilek üretimi gerçekleştirirken Vietnam’da ise krizantem yetiştiriyor.

Şirket, tarım sektöründe üretimi artırmak amacıyla çiftçilere finansman desteği sağlamayı ve yaşlı çiftçilerin yerlerine geçecek yeni nesil üreticiler bulmalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Miyazono ise tarımın sürdürülebilirliği için verimliliğin artırılması gerektiğini vurguladı.

"TARIMIN DAHA VERİMLİ HALE GELMESİ GEREKİYOR"

Miyazono, “Japonya’nın sürdürülebilirliğini güçlendirmek için tarımın daha verimli hale gelmesi gerekiyor. Çiftçilerin bunu tek başlarına başarması zor, şirketlerin de sürece dahil olması önemli” ifadelerini kullandı.

Japonya’da hızla yaşlanan nüfus yalnızca kamu maliyesi üzerinde baskı oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda tarımsal üretimde çalışan sayısını da düşürüyor. Tarım Bakanlığı verilerine göre, son 20 yılda sektörde çalışan sayısı yarı yarıya azalarak 2024 itibarıyla yaklaşık 1,1 milyona geriledi. Çiftçilerin ortalama yaşı ise 69,2’ye yükseldi.

2 TRİLYON DOLARI YÖNETİYORDU, ŞİMDİ 3 KİŞİLİK EKİP YÖNETECEK

Yaklaşık 2 trilyon dolarlık varlığı yöneten GPIF’in başkanlığını yapan Miyazono, şimdi ise yalnızca üç kişilik küçük bir ekip içinde tarım yatırımları üzerine çalışıyor.

Kaynak: Haberler.com
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor

Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı

Ve savaşta korkulan oluyor
Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak

Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'in ölüme gittiği anlar yayınlandı

Hamaney'in ölüme gittiği anlar yayınlandı
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu

İftar kombini olay oldu
Yola çıktı bile! 3 ay önce istifa ettiği takıma koşarak geri dönüyor

3 ay önce istifa ettiği takıma koşarak geri dönüyor
Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti

Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle
Hamaney'in ölüme gittiği anlar yayınlandı

Hamaney'in ölüme gittiği anlar yayınlandı
İran'da ABD'nin kara harekatı başlatmasını isteyen biri var

İran'da ABD'nin kara harekatı başlatmasını isteyen biri var
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı

İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı