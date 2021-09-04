İş dünyası üretim maliyetlerinin düşürülmesini istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İş dünyası üretim maliyetlerinin düşürülmesini istiyor

İş dünyası üretim maliyetlerinin düşürülmesini istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Enflasyondaki artış ile birlikte sanayide doğalgaza yapılan yüzde 15 zammın, sanayicinin yükünü daha da artırdığını belirten BARSİAD Başkanı Arif Demirören, fiyat istikrarı ve maliyet düşüşünün şart olduğunu dile getirdi.

Enflasyondaki artış ile birlikte sanayide doğalgaza yapılan yüzde 15 zammın, sanayicinin yükünü daha da artırdığını belirten BARSİAD Başkanı Arif Demirören, fiyat istikrarı ve maliyet düşüşünün şart olduğunu dile getirdi.

Yıllık bazda yüzde 20'ye yaklaşarak beklentilerin ve yüzde 19 olan politika faizinin üzerine çıkan enflasyonla mücadelenin daha etkin yapılması gerektiğini belirten Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş Adamları Derneği (BARSİAD) Başkanı Arif Demirören, sanayi tarifesinde doğalgaza yapılan yüzde 15 zammın da üretim maliyetlerinde ciddi artış sebebi olduğuna dikkati çekti. Yüksek enflasyonun, üretim maliyetlerindeki artışla birlikte sanayicinin öngörülebilir yatırım ortamı bulamaması sorununu da beraberinde getirdiğini vurgulayan Demirören, "Enflasyonda yüksek seyir devam ediyor. Bu soruna reel çözümler bularak kalıcı adımlar atmalıyız. Fiyat istikrarını sağlamamız, üretici için hayati önem taşıyor. Eğer bu istikrar ortamı sağlanırsa ekonomik büyümemiz sürdürülebilir olup yatırım iştahı artacak, ürettikçe büyüyen Türkiye hedefimize hızlı adımlarla ilerleyeceğiz. Yapılacak yapısal reformlar ve hep birlikte göstereceğimiz çaba ile karşılaştığımız sorunları aşmamız mümkün olacaktır. Sıkı para politikası ile düşüreceğimiz enflasyona düşük faiz de eşlik ederse yatırım ve üretim açısından çok olumlu bir tabloyla karşılaşmamız kaçınılmaz olur" dedi.

'Doğalgaz zammı yükümüzü artırdı'

1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere sanayi tarifesinde doğalgaza yüzde 15 zam yapılmasının sanayici üzerindeki yükü artıran bir diğer unsur olduğunu da dile getiren Arif Demirören, "Uzun süredir üretici fiyat endeksinde artış sürerken sanayi ve elektrik üretim amaçlı doğalgaz tarifesine yapılan yüzde 15 zam, üreticinin yaşadığı zorluklara yenisini eklemiştir. İş dünyası olarak, artan maliyet yüküne karşın çalışmalarımızı sekteye uğratmadan sürdürüyoruz. Kalkınmanın anahtarı olan üretime ara vermemek için zorluklara göğüs geriyor, elimizi taşın altına koyuyoruz. Bizler bu yolda emin adımlarla ilerlerken karar vericilerin de desteklerini görmek motivasyonumuzu artıracaktır. Bu yüzden alınacak kararların her iki taraf için de düşünülerek sonuca ulaştırılması ve 'Üreten Türkiye' hedefine yaklaşırken işleri kolaylaştıracaktır inancındayız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi
Doğal gazda sanayi ve elektrik üretim santrallerine yüzde 15 zam yapıldı
Doğal gazda sanayi ve elektrik üretim santrallerine yüzde 15 zam yapıldı
Yaz ayında gelen 5 bin 208 TL doğal gaz faturası ile neye uğradığını şaşırdı
Yaz ayında gelen 5 bin 208 TL doğal gaz faturası ile neye uğradığını şaşırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Hulusi Akar Aliya İzzetbegoviç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mesut Akusta Derya Şensoy Aleyna Tilki Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Umut Meraş Salih Uçan Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İş dünyası üretim maliyetlerinin düşürülmesini istiyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 11:20:35. #1.16#

title