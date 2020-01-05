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İş dünyası isteyecek, Bursa Uludağ Üniversitesi eğitecek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yeni dönem meslek yüksekokulları eğitim müfredatının görüşülmesi için tüm meslek yüksekokulu müdürleri ile bir araya geldi.

05.01.2020 15:31 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:31
İş dünyası isteyecek, Bursa Uludağ Üniversitesi eğitecek

(BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet , yeni dönem meslek yüksekokulları eğitim müfredatının görüşülmesi için tüm meslek yüksekokulu müdürleri ile bir araya geldi.

Kaynak: Dunya.com

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