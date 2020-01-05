İş dünyası isteyecek, Bursa Uludağ Üniversitesi eğitecek

05.01.2020 15:31 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:31

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yeni dönem meslek yüksekokulları eğitim müfredatının görüşülmesi için tüm meslek yüksekokulu müdürleri ile bir araya geldi.