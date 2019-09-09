İş bankası'ndan nysa antik kenti'ndeki kazılara destek

09.09.2019 11:30

Türkiye'nin arkeolojik varlığının gün yüzüne çıkarılması ve kültür mirasının korunması amacıyla yapılan çalışmalara katkı sağlamayı hedefleyen Türkiye İş Bankası, Aydın Sultanhisar'da bulunan Nysa'da sürdürülen kazı çalışmalarına da destek vereceğini duyurdu.

İş Bankası'nın desteği ile yapılacak kazı çalışmalarında, Nysa Antik Kenti'nin ana caddesi olan Sütunlu Cadde'nin doğu kesimi ortaya çıkarılacak ve belgeleme, koruma, onarım, envanter oluşturulması çalışmalarının ardından gelecek kuşaklara aktarılması sağlanmış olacak.

Eğitim ve kültür kenti Nysa

Nysa; Antik Karia bölgesinde Hellenistik devirde, MÖ 3. yüzyılın ilk yarısında Seleukos'un oğlu 1. Anthiochos Soter tarafından kurulan bir kent. Büyük Menderes nehrinin kuzeyinde, nehrin oluşturduğu bereketli havzada, Aydın Dağları'nın güney eteğinde korunaklı yamaçta yer alıyor. Geç Hellenistik Dönemden itibaren var olan ana ticaret yolu güzergahı üzerinde bulunan Nysa, özellikle Roma döneminde gelişmiş bir kent haline geliyor.

Eğitimini Nysa'da tamamlayan ünlü coğrafyacı Strabon (MÖ 64 – MS 21) ve Bizanslı tarihçi Stephanos'un (MS 6. Yüzyıl) anlattıklarından kuruluşu hakkında bilgi edinilen Nysa'nın, ilk olarak Athymbra ismiyle kurulduğu biliniyor.

Antik dönem kaynaklarında önemli bir eğitim ve kültür kenti olduğu belirtilen Nysa'da, eğitim amaçlı kullanılan Gymnasium ile Anadolu'nun iyi korunan örneklerinden biri olan Kütüphane dikkat çeken yapılar arasında bulunuyor.

Nysa'da Roma mimari ve mühendisliğinin en güzel örnekleri yer alıyor

Kentin topografyaya uyumlu bir şekilde sel sularının açtığı vadiye inşa edilmiş yapıları, tiyatrosu, stadionu, tüneli ve üç köprüsü Roma mimari ve mühendisliğinin örnekleri arasında yer alıyor. Antik kentte açığa çıkarılan yapıların çoğunluğu, Roma ve Geç Roma - Bizans Dönemi'ne ait.

Antik kentte 1990 yılından bu yana Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından kazı ve araştırma çalışmaları yapılıyor. Kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi adına Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner başkanlığında devam ediyor.

"Tarihi mirasımızı gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz"

Bankanın Nysa Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarına verdiği desteği duyurmak üzere düzenlenen basın ziyaretine, Türkiye İş Bankası Kurumsal İletişim Koordinatörü Suat Sözen ve İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten katıldı.

İş Bankası'nın kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin iktisadi kalkınmasının yanı sıra toplumsal gelişimine de katkı sağladığını vurgulayan Sözen, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Banka olarak eğitim, çevre ve kültür sanat alanında pek çok proje yürütüyoruz. Bu projelerin ortak noktası; uzun soluklu, yaygın ve sürdürülebilir olmaları... Arkeolojik kazılar, kültür-sanat alanındaki çalışmalarımızın önemli bir başlığını oluşturuyor. Arkeolojiye verdiğimiz destekle, yüzlerce yıldır birçok kültür ve medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu'nun tarihsel zenginliğini gün yüzüne çıkarmayı ve bu mirası koruma altına alarak gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Daha çok kurumun bu alandaki çalışmalara destek vermesi, toplumda arkeoloji bilincinin pekişmesi ve bu topraklardaki tarihsel zenginliğin ortaya çıkarılması açısından büyük önem taşıyor. Kazı yerlerinin bulundukları bölge açısından kalkınma fırsatları barındırdığını da dikkate alırsak, arkeoloji alanındaki katkıların önemi daha da artıyor. İş Bankası olarak Gaziantep Zeugma, Antalya Patara, Kırşehir Kaman ve İzmir Teos'ta sürdürülen kazılara destek veriyoruz. Nysa ile bu yöndeki desteğimize bir yenisini daha eklemiş olduk." (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA