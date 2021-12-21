İş Bankası Genel Müdürü Aran: Bu sabah itibariyle 1.75 milyar dolar bozduruldu

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından detayları açıklanan "kur korumalı TL Vadeli Mevduat'ına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bloomberg HT'de soruları yanıtlayan Aran, "Tedbirlerin açıklanması sonrası bu sabah itibariyle 1,75 milyar döviz bozduruldu" diye konuştu.

"DÜN TARİHİ BİR GÜN OLDU"

Aran'ın açıklamalarında satır başları şöyle:

"Bu dönemi elbirliğiyle yönetmeye çalıştık. Dilimiz döndüğünce yeni ekonomik modeli anlamaya çalıştık ve desteğimizi sunmaya çalıştık. Kısa vadede bu model için yapılacaklar üzerinde çaresiz kalıyoruz. Bu önemli bir açmazdı. Bildiğimiz tek enstrüman faiz olduğu için hep faizi konuştuk. Nureddin Nebati Dolmabahçe'de bizleri topladığında 'Faizi unutuyorsunuz, faiz dışında ne yapabileceğimizi' konuşalım mesajı verdi. Dün akşamki tedbirlerle birlikte dövizdeki kazanımı TL'de kalarak sağlayacak bir enstrüman oldu. Biz Dolmabahçe'deki toplantıda dövize endeksli tahvil diye not almıştık. Yeni ekonomik modelin başarısı için ortam yaratıldı. Dün tarihi bir gün oldu, trendin kırıldığı bir gün oldu

"90 GÜNLÜK BİR FIRSAT PENCERESİ AÇILMIŞ OLDU"

"Hazine'ye yük bir iki çeyrek sürebilir, sonrasında normalleşme olur. Dün bize yeni modelin başarısı için bir fırsat penceresi açıldı. 90 günlük bir fırsat penceresi açılmış oldu. Umarım bu sefer bu fırsatı iyi kullanırız. Yatırım araçlarını çeşitlendirmek bizim görevimiz. Sürekli kamunun bir finansal ürün tasarlaması doğru değil. Sanırım faiz dışında bir imkan olduğunu göstermek için böyle bir enstrüman yaratıldı. Ama bankacılık için bizim görevimiz yaratıcı olarak yatırım araçlarını çeşitlendirmek."

"VATANDAŞIN 90 GÜNE NASIL TEPKİ VERECEĞİNİ BİLMİYORUZ"

En uzun vadenin 60 gün olması çok doğru değil. Eğer bunu 90 güne çıkarıp müşterilerimizi ikna edersek önemli bir kazanım olur. Çünkü vade uyumsuzluğu baskı yaratıyordu. Fakat bunu yaşayarak göreceğiz. Vatandaşın 90 günlük mevduata nasıl tepki vereceğini bilmiyoruz. Aslında müşterilerimizin yapmadığı bir şey değil. Ama kararlılık göstermeleri gerekiyor. Bu öngörülebilirliğin bir testi olacak.

"VATANDAŞIN DOĞRU BİLİNMESİ GEREKİYOR"

"Dün akşamdan sabah 10'a kadar 1,75 milyar dolarlık döviz bozuldu. İhtiyaç sahiplerinin almasıyla kur 13'te dengelendi. Sağlıklı bir durum. Yıl sonuna kadar bu dengede gider ve kura bakmayız diye umut ediyorum. Son düşüş yabancı para sahiplerinin TCMB'den daha güçlü olduğunu gösterdi. Asıl önemli olan piyasanın ikna olması. Biz bize kaldığımızda bir sorun görmüyorum. Yabancılar bile olsa artık döviz üzerinde bir risk yok. Fırsat penceresi açıldı ama iletişime dikkat etmemiz gerekiyor. Vatandaşın doğru bilgilendirilmesi gerekiyor."

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



10.44 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 13,34 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) December 21, 2021

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