Irkçılığa maruz kalan Webo'nun sosyal medya paylaşımı: Siyah ya da beyaz değil, sadece insanım
09.12.2020 01:04 | Son Güncelleme: 09.12.2020 01:26
Şampiyonlar Ligi maçında ırkçı söylemlere maruz kalan Başakşehirli futbolcu Webo, sosyal medya hesabından "Ben beyaz değilim, siyah değilim. Ben sadece insanım" şeklinde paylaşım yaptı.
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG -Başakşehir maçında 4. hakem Sebastian Coltescu Başakşehirli futbolcu Webo'ya ırkçı söylemde bulundu. Irkçı hakarete maruz kalan Webo ve takım arkadaşları sahayı terk ederek, ırkçı hakeme tepki gösterdi.
"BEN SADECE İNSANIM"
Sahayı terk eden Webo, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Webo yaptığı paylaşımda, "Ben beyaz değilim, siyah değilim. Ben sadece insanım" ifadelerini kullandı.