Irkçılığa maruz kalan Webo'nun sosyal medya paylaşımı: Siyah ya da beyaz değil, sadece insanım

Şampiyonlar Ligi maçında ırkçı söylemlere maruz kalan Başakşehirli futbolcu Webo, sosyal medya hesabından "Ben beyaz değilim, siyah değilim. Ben sadece insanım" şeklinde paylaşım yaptı.