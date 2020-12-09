Irkçılığa maruz kalan Webo'nun sosyal medya paylaşımı: Siyah ya da beyaz değil, sadece insanım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Irkçılığa maruz kalan Webo'nun sosyal medya paylaşımı: Siyah ya da beyaz değil, sadece insanım

09.12.2020 01:04 | Son Güncelleme: 09.12.2020 01:26

Şampiyonlar Ligi maçında ırkçı söylemlere maruz kalan Başakşehirli futbolcu Webo, sosyal medya hesabından "Ben beyaz değilim, siyah değilim. Ben sadece insanım" şeklinde paylaşım yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG -Başakşehir maçında 4. hakem Sebastian Coltescu Başakşehirli futbolcu Webo'ya ırkçı söylemde bulundu. Irkçı hakarete maruz kalan Webo ve takım arkadaşları sahayı terk ederek, ırkçı hakeme tepki gösterdi.

"BEN SADECE İNSANIM"

Sahayı terk eden Webo, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Webo yaptığı paylaşımda, "Ben beyaz değilim, siyah değilim. Ben sadece insanım" ifadelerini kullandı.

Irkçılığa maruz kalan Webo'nun sosyal medya paylaşımı: Sadece insanım
Irkçılığa maruz kalan Webo'nun sosyal medya paylaşımı: Siyah ya da beyaz değil, sadece insanım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir İlham Aliyev Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Altuğ Cemal Hünal Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Sörloth Ersun Yanal Fatih Terim Samet Aybaba
Tüm Haberler Silah Ankara Aralık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Irkçılığa maruz kalan Webo'nun sosyal medya paylaşımı: Siyah ya da beyaz değil, sadece insanım - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 01:25:44. #1.14#
title