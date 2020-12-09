Irkçı hakem Coltescu'dan maçtan sonra ilk açıklama: Herkes ırkçı olmadığımı bilir
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Irkçı hakem Coltescu'dan maçtan sonra ilk açıklama: Herkes ırkçı olmadığımı bilir

09.12.2020 13:47 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:25

Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya söylediği ırkçı sözlerle tüm Avrupa'nın tepkisini çeken 4. hakem Sebastian Coltescu, maçın ardından ilk kez konuştu. Coltescu, "Bugünlerde hiçbir siteden haber okumayacağım. Beni tanıyan herkes ırkçı olmadığımı bilir" açıklamasıyla Türk futbolseverlerin bir kez daha tepkisini çekti.

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile karşılaştığı maçta, temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı sözler sarf eden Rumen 4. hakem Sebastian Coltescu, maçın ardından ilk kez konuştu.

Rumen basınından Pro Sport, Başakşehir - PSG maçının 4. hakemi Sebastian Coltescu'nun konu hakkında yaptığı açıklamayı paylaştı. Coltescu, "Ben sadece iyi olmaya çalışıyorum. Bugünlerde hiçbir siteden haber okumayacağım. Beni tanıyan herkes ırkçı olmadığımı bilir" dedi.

Coltescu'nun bu açıklamaları, sosyal medyada birçok Türk futbolsever tarafından büyük tepki gördü.

İLK SAVUNMASI PES DEDİRTMİŞTİ

4. hakemin UEFA'ya yaptığı ilk savunmada "Ben negro değil, negru dedim. Rumence'de negru, siyah adam demek. Kendisine hakarette bulunmadım" sözleriyle kendini aklamaya çalıştığı ortaya çıkmıştı.

ÇARPICI İDDİA: AVRUPA'DA SON MAÇINA ÇIKTI

Rumen Gazeteci Emanuel Roşu, Sebastian Coltescu'nun kısa bir süre önce FIFA listesinden çıkarıldığını ve Rumen hakemin, Avrupa'da son maçına çıktığını öne sürdü.

Konuyla ilgili paylaşım yapan gazeteci Emanuel Roşu "PSG - Başakşehir maçının hakemi Sebastian Coltescu, iki hafta önce FIFA listesinden çıkarıldı. PSG-Başakşehir maçı, Coltescu'nun Avrupa organizasyonlarında aldığı son görev olacaktı" ifadelerini kullandı.

Irkçı hakem Coltescu'dan maçtan sonra ilk açıklama: Herkes ırkçı olmadığımı bilir
Haber Yorumları (12)
VATANDAŞ: NEC O öyle değil onun dahası var. Verilen tepki yerinde.
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1907: Eee , sarı olan kişiye nasıl SARIŞIN diyorsak , bunlarada KARAŞIN dememiz lazım . . . Ne diyeceğiz abi ? Bak KARA ÇOCUK ta olur , Nasıl ?
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BABAYARO: Hakeret varmı diye bakmak lazım, Anası babası nikahlı olamayana p.. diyemi sesleniyorsun?
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