İrfan Can Kahveci takımdan ayrı çalıştı
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İrfan Can Kahveci takımdan ayrı çalıştı

İrfan Can Kahveci takımdan ayrı çalıştı
Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - Haberler | Spor

EURO 2020'de A Grubu'nda mücadele edecek A Mill Futbol Takım, şampiyona öncesi hazırlıklarına devam ediyor.

EURO 2020'de A Grubu'nda mücadele edecek A Mill Futbol Takım, şampiyona öncesi hazırlıklarına devam ediyor.

Ay Yıldızlılar, kamptaki dördüncü çalışmasını Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30'da başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Milli Takımda İrfan Can Kahveci fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışırken, antrenmanı A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi. Antrenmanın ana bölümünde daha çok taktik düzenler üzerinde duran teknik heyet, dar alandan hücuma çıkış çalışması yaptı.

A Milliler, yarın aynı saatte yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.


İrfan Can Kahveci takımdan ayrı çalıştı
İrfan Can Kahveci takımdan ayrı çalıştı
İrfan Can Kahveci takımdan ayrı çalıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç

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İrfan Can Kahveci takımdan ayrı çalıştı - Haberler Spor
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