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İrfan Can 3 gole ulaştı

Başakşehir'in evinde Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ettiği maçta takımının ikinci golünü kaydeden İrfan Can Kahveci, ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı.

02.03.2020 22:15 | Son Güncelleme: 02.03.2020 22:15
İrfan Can 3 gole ulaştı

'in evinde FK'yı 3-1 mağlup ettiği maçta takımının ikinci golünü kaydeden , ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı.


Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. 49 puana ulaşarak liderlik koltuğuna oturan turuncu-lacivertlilerde takımının ikinci golünü atan da ligdeki gol sayısını 3'e çıkarmış oldu. Süper Lig'de 20 maçta görev alan başarılı oyuncu, diğer gollerini ise Rizespor ve Malatyaspor ağlarına kaydetmişti.


Milli futbolcunun 2 de asisti bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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