İrfan Buz: "Çok önemli bir galibiyet aldık"
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İrfan Buz: "Çok önemli bir galibiyet aldık"

İrfan Buz: 'Çok önemli bir galibiyet aldık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Gaziantep FK karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirerek Tetteh'in arka adalesinde yaşadığı sakatlıktan dolayı 3-4 hafta sahalardan uzak kalabileceğini söyledi.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Gaziantep FK karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirerek Tetteh'in arka adalesinde yaşadığı sakatlıktan dolayı 3-4 hafta sahalardan uzak kalabileceğini söyledi.

Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Gaziantep FK'yı 2-0'lık skorla yendi. Maç sonu Doğu Anadolu ekibinin Teknik Direktörü İrfan Buz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"6 PUAN BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Gaziantep FK galibiyetiyle ligdeki galibiyet sayısını 2'ye çıkararak önemli bir başarı elde ettiklerini dile getiren Buz, "Geçene hafta aldığımız 3 puandan sonra tabii içerde Gaziantep müsabakası çok ciddi, çok zorlu ve çok önemli bir müsabakayı kazandık. Özellikle geçen haftanın 3 puanı üzerine burada 3 puan almak ok önem arz ettiğini düşünüyorum, çok önemliydi bizim açımızdan. Futbolcularımız bu hafta içerisinde yaptığımız çalışmaları harfiyen yerine getirdi. Çok akıllı bir oyunla 2-0 yazandık. Çok önemli bir galibiyet aldık. Tebrik ediyorum takımımı, gerçekten her şeyini ortaya koydu. Taktiksel olarak ta harfiyen her şeyi yerine getirdiler. Takımı tebrik ediyorum. 6 puan bizim için çok önemli. Şimdi milli takım arası. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Oyun içerisinde eksiklerimiz yok mu, var tabi. Çalışmamız gerekiyor, daha iyi olmamız gerekiyor. Ancak bugünkü performans özellikle tabi mücadele anlamında çok çok iyiydi. Çok önemli 2-0 net bir galibiyet aldık" dedi.

"EN AZ 3 VEYA 4 HAFTA ARASI OLMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Maç esnasında sakatlanan Tetteh'in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Buz, 3-4 haftalık sakatlık süreci geçirebileceğini belirterek, "Tetteh'in arka adalesinde batma oldu. Tabii üzüldük. Şöyle söyleyeyim; sahamızda herkes elinden geleni yapıyor ama kenarlara baktığınızda zaman zaman deparı attığınız zaman orada sıkıntılar olabilir. Ona tabi üzüldük. Ancak yapacak bir şey yok. Önümüze bakacağız. Şimdi o 1-2 gün kanamasını durdurmasından sonra MR'ına bakacağız. İnşallah çok fazla bir şey yoktur ama en az 3 veya 4 hafta arası olmayacağını düşünüyoruz. Bizim için önemli. Ancak şunu da söylemem gerekiyor; takım da çok önemli, takım olmak ta çok önemli. Tetteh'te onun bir parçası, çok önemli bir parçası ama dediğim gibi; önümüzdeki süreçte çalışarak bunu atlamamız gerekiyor. İnşallah fazla bir şeyi de yoktur" şeklinde konuştu.

(Veysel Korkmaz - Numan Güder/İHA)

İrfan Buz: 'Çok önemli bir galibiyet aldık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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