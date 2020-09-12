İran, Trump'ın bağışlanmasını istediği güreşçiyi idam etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İran, Trump'ın bağışlanmasını istediği güreşçiyi idam etti

İran'da, bir güvenlik görevlisini öldürdüğü için hakkında idam kararı verilen 27 yaşındaki güreşçi Nevid Afkari, asılarak infaz edildi.

İran, Trump'ın bağışlanmasını istediği güreşçiyi idam etti
12.09.2020 14:39 | Son Güncelleme: 12.09.2020 14:43

İran'da, bir güvenlik görevlisini öldürdüğü için hakkında idam kararı verilen 27 yaşındaki güreşçi Nevid Afkari, asılarak infaz edildi. 

İranlı yetkililer tarafından yapılan resmi açıklamada, Afkari'nin bu sabah Şiraz kentindeki Adilabad cezaevinde idam edildiği belirtildi.  ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimizi günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, 'Tahran'dan Afkari'nin hayatının bağışlanmasını' talep etmişti. Birçok tanınmış güreş sporcusu da kararın durdurulması çağrısında bulunmuştu.

Afkari,  iki yıl önce yapılan yönetim karşıtı protestolarda bir güvenlik görevlisini öldürmek suçlamasıyla iki kez idam cezasına çaptırılmıştı. Aynı protestolarda yakalanan Afkari'nin kardeşleri Vahid ve Habip de sırasıyla 54 ve 27 hapis ayrıca kırbaç cezasına mahküm edilmişti.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Angela Merkel Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Metin Özülkü Okan Bayülgen
Spor Jose Sosa Can Bartu Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Eylül İzmir Kuyumcu Antalya
Şu an buradasınız: İran, Trump'ın bağışlanmasını istediği güreşçiyi idam etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 14:57:52. #1.15#
title