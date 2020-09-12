İran, Trump'ın bağışlanmasını istediği güreşçiyi idam etti İran'da, bir güvenlik görevlisini öldürdüğü için hakkında idam kararı verilen 27 yaşındaki güreşçi Nevid Afkari, asılarak infaz edildi.

İran'da, bir güvenlik görevlisini öldürdüğü için hakkında idam kararı verilen 27 yaşındaki güreşçi Nevid Afkari, asılarak infaz edildi.

İranlı yetkililer tarafından yapılan resmi açıklamada, Afkari'nin bu sabah Şiraz kentindeki Adilabad cezaevinde idam edildiği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimizi günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, 'Tahran'dan Afkari'nin hayatının bağışlanmasını' talep etmişti. Birçok tanınmış güreş sporcusu da kararın durdurulması çağrısında bulunmuştu.

Afkari, iki yıl önce yapılan yönetim karşıtı protestolarda bir güvenlik görevlisini öldürmek suçlamasıyla iki kez idam cezasına çaptırılmıştı. Aynı protestolarda yakalanan Afkari'nin kardeşleri Vahid ve Habip de sırasıyla 54 ve 27 hapis ayrıca kırbaç cezasına mahküm edilmişti.

Kaynak: DHA