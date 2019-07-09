İran kripto para birimi Bitcoin'i yasakladı

İran kripto para birimi Bitcoin'i yasakladı

İran Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Nasır Hakimi, Kara Parayla Mücadele Yüksek Konseyi'nin kararıyla Bitcoin ile yapılan işlemlerin yasaklandığını belirtti

İran kripto para birimi Bitcoin'i yasakladı

Iran, fiyat dalgalanmaları ve aşırı risk nedeniyle kripto para birimi Bitcoin ile yapılan işlemleri yasakladı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan İran Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Nasır Hakimi, Kara Parayla Mücadele Yüksek Konseyi'nin kararıyla Bitcoin ile yapılan işlemlerin yasaklandığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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