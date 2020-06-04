İran Enerji Bakanı'ndan yaz aylarında elektrik kesintisi uyarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İran Enerji Bakanı'ndan yaz aylarında elektrik kesintisi uyarısı

Irak'a yönelik elektrik ihracatını 2 yıl daha uzatan anlaşmayı imzalayan İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, yaz aylarında kullanımda tasarruf yapılmaması halinde kesintiye gidebileceklerini söyledi.

İran Enerji Bakanı'ndan yaz aylarında elektrik kesintisi uyarısı
04.06.2020 17:11 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:11

Irak'a yönelik elektrik ihracatını 2 yıl daha uzatan anlaşmayı imzalayan İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, yaz aylarında kullanımda tasarruf yapılmaması halinde kesintiye gidebileceklerini söyledi.

Buşehr ve Batı Azerbaycan eyaletlerindeki enerji projeleri için video konferans yöntemiyle düzenlenen açılış törenine Tahran'dan katılan Erdekaniyan, gazetecilere elektrik tüketimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdekaniyan, 2019'da bir önceki yıla göre tüketimdeki artışın yüzde 1 olduğunu ancak 2020'de haziranın başından bu yana 2019'a göre yüzde 23 arttığını aktararak, "Elektrik tüketimindeki artış endişe vericidir ve bunu kontrol altına almak zorundayız." dedi.

1979'daki devrimden önce 7 bin megavat olan elektrik üretim kapasitesinin 2013 yılında 67 bine ve Hasan Ruhani hükümetleri döneminde de 83 bin megavat seviyesine yükseldiğini dile getiren Erdekaniyan, yaz aylarında artan tüketimden şikayet ederek, şu uyarılarda bulundu:

"Halkın elektriği idareli kullanması ve tasarrufa gitmeleri halinde yaz aylarında kesinti olmaz. Bu konuya riayet edenlere geçen yıllarda olduğu gibi para ödülü de verilecek."

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde tüm dünyada düşüşe geçen elektrik tüketiminin İran'da bir günde 53 bin megavatsaate yükseldiği aktarıldı.

İran Elektrik İdaresinden yapılan açıklamada, halka su ile çalışan klimaları düşük ayarda açma, gazlı klimaları 24 derecede çalıştırma, gün ışığından daha fazla yararlanma ve gerekmedikçe lambaları kapatarak elektrik tüketiminin azalmasına yardımcı olma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, 2 ay önce 4 bin megavatsaat olan sanayide elektrik tüketiminin de 5 bin megavatsaate çıktığı ifade edildi.

İran Elektrik Kurumu Sözcüsü Mustafa Recebi Meşhedi de elektrik tüketiminin çok yüksek olduğunu ve bu şekilde devam etmesi halinde sorunla karşı karşıya kalacaklarını söylemişti.

Bu arada Enerji Bakanı Erdekaniyan başkanlığındaki heyetin dünkü Bağdat ziyaretinde, Irak'a elektrik ihracatının süresinin uzatılmasını öngören bir anlaşma imzalanmıştı.

Erdekaniyan, konuyla ilgili açıklamasında, daha önce imzalanan anlaşmayla bir yıl öngörülen Irak'a elektrik ihracatının 2 yıl daha uzatıldığını belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'ta Meclisten onay alarak göreve başlayan yeni hükümetin başarılı olmasına yardımcı olmak için İran'dan elektrik ithalatı muafiyetinin mayıs ayından itibaren 120 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi Haber
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü Haber
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri...
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Haber
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti Haber
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı Haber
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı Haber
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden anne konuştu: Nikahsız birliktelik sonucu oldu
3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden anne konuştu: Nikahsız birliktelik sonucu oldu
Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü
Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Cami musluklarını çalan hırsızın rahatlığı 'pes' dedirtti
Cami musluklarını çalan hırsızın rahatlığı "pes" dedirtti
Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek
Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Alkollü kadın, kendisini aracına almayan taksiciye bıçak çekip aracın aynalarını kırdı
Alkollü kadın, kendisini aracına almayan taksiciye bıçak çekip aracın aynalarını kırdı
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın: Namusumla oynadı, öldürdüm
Sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın: Namusumla oynadı, öldürdüm
Cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındığı anın videosunu paylaşarak öven kadının 3 yıla kadar hapsi istendi
Cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalındığı anın videosunu paylaşarak öven kadının 3 yıla kadar hapsi istendi
Kanada Başbakanı Trudeau, Trump sorusuna 21 saniye düşündükten sonra yanıt verdi
Kanada Başbakanı Trudeau, Trump sorusuna 21 saniye düşündükten sonra yanıt verdi
Son Dakika: Bakan Koca'dan 'Sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir
Son Dakika: Bakan Koca'dan "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İkinci dalga beklemiyoruz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İkinci dalga beklemiyoruz
Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Sevgili dehşeti! Tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü
Sevgili dehşeti! Tartıştığı erkek arkadaşını göğsünden bıçaklayarak öldürdü
Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti
Kardeşleri ile birlikte oynarken 6. kattan düşen çocuk, hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Rüştü Zorlu Donald Trump Fahrettin Koca Zülfü Demirbağ
Magazin Hadise İrem Derici Serel Yereli Seren Serengil
Spor Falcao Fatih Terim İlhan Cavcav Mehmet Aurelio Robert Prosinecki
Daha Fazla Antalya Resmi Gazete Donald Trump Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: İran Enerji Bakanı'ndan yaz aylarında elektrik kesintisi uyarısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 17:14:22. #1.15#
title