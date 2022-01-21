İran'dan Türkiye'ye gaz akışı halen yok

İki gündür Türkiye'de enerji gündemini meşgul eden konuların başında İran'ın Türkiye'ye uyguladığı gaz kesintisi geliyor. Uzmanlar, " İran'dan gaz akışı halen yok" diyor.

İki gündür Türkiye'de enerji gündemini meşgul eden konuların başında İran'ın Türkiye'ye uyguladığı gaz kesintisi geliyor.

İran merkezli haber ajansının İran Milli Gaz Şirketine (NIGC) dayanarak yaptığı haberde, Türkiye'ye gaz akışının yeniden başladığına dair açıklama yapılmıştı. İran tarafı sorunun Türkiye'den kaynaklandığı ve basınç yükselme istasyonlarının çalışmadığını ileri sürmüştü. Ancak enerji uzmanlarından edinilen bilgiye göre durumun farklı olduğu öğrenildi. Sektör uzmanları "Türkiye'ye, Gürbulak giriş noktasından İran'dan sağlanan doğal gazın alınması için kurulu bulunan tüm basınç yükseltme istasyonları çalışır durumda. Ancak, İran tarafından gerekli doğal gaz teslimat basıncı ve akış sağlanamıyor" değerlendirmelerinde bulunuyor.

Daha önce 20 Ocak'tan itibaren NIGC tarafından teknik bir arıza gerekçe gösterilerek Gürbulak giriş noktasından Türkiye'ye doğalgaz arzını 10 gün süreyle durdurduğu açıklanmıştı.

(Musa Erdoğan/ İHA)

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