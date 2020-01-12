İran'daki rejim karşıtı gösteriler ülkenin tamamına yayılıyor
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İran'daki rejim karşıtı gösteriler ülkenin tamamına yayılıyor

İran'da yolcu uçağının düşürülmesine tepki amacıyla dün Tahran'da başlayan rejim karşıtı gösteriler, ülkenin birçok kentine yayıldı.

12.01.2020 22:18 | Son Güncelleme: 12.01.2020 22:18
İran'daki rejim karşıtı gösteriler ülkenin tamamına yayılıyor

'da yolcu uçağının düşürülmesine tepki amacıyla dün 'da başlayan rejim karşıtı gösteriler, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Göstericiler, İran'ın Meşhed, , Şiraz, Arak, Yezd, Ahvaz, Kazvin, Kermanşah ve Senendec kentlerinde de sokaklara çıktı.

Göstericiler, Tahran'da ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani'nin posterini yırttı. Tahran'ın ara sokaklarında çöp konteynerlerini yakarak yolları trafiğe kapatan göstericiler, "Diktatöre ölüm" ve "Hamaney'e ölüm" sloganları attı.

Kaynak: AA
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