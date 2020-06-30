İran'da Kum Valisi Sermest'in Covid-19 testi pozitif çıktı
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İran'da Kum Valisi Sermest'in Covid-19 testi pozitif çıktı

İran'da Covid-19 salgının başlangıç noktası olan Kum kentinin Valisi Behram Sermest'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

İran'da Kum Valisi Sermest'in Covid-19 testi pozitif çıktı
30.06.2020 13:32 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:46

İran'da Covid-19 salgının başlangıç noktası olan Kum kentinin Valisi Behram Sermest'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Kum Valiliği halkla ilişkiler Genel Müdürü Reza Saleh, yaptığı açıklamada Kum Valisi Behram Sermest'in Covid-19 testinin pozitif çıktığını söyleyerek, "Vali Sermest şu anda doktorların tavsiyesi üzerine evde karantina altına alındı" dedi. Son haftalarda Kum Valisinin yoğun çalışma programının olduğunu vurgulayan Reza Saleh, yapılan tüm idari toplantıların sosyal mesafe kurallarına ve sağlık protokollerine uygun olarak gerçekleştiğini aktardı.

İran'da Son 24 saatte 2 bin 457 yeni vaka

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında Son 24 saatte 2 bin 457 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını ve 147 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Böylelikle son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı 227 bin 662'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10 bin 817'ye yükseldi.

İran'da korona virüs vakaları ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde başlamış, ardından tüm ülkeye yayılmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Manşet

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