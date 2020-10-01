İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı
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İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı

01.10.2020 17:52 | Son Güncelleme: 01.10.2020 18:28

İran'da serbest piyasada dolar ve euro tarihi bir rekor kırdı. Dolar ilk kez 30 bin tümeni aşarken, euro da 35 bin 200 tümenin üstünde işlem gördü.

İran'da serbest döviz piyasasını izleyen "bonbast.com"un verilerine göre, serbest piyasada 1 ABD dolarının satış fiyatı ilk kez 30 bin tümeni aştı. Ülkede ilk kez 35 bin tümeni aşan euro ise 35 bin 200 tümenden işlem gördü.

DEĞER KAYBI YÜZDE 120'Yİ AŞTI

İran'da 1 ABD doları, ocak ayının başında 13 bin 350 tümen civarında işlem görüyordu. Buna göre, İran'ın para birimi yıl başından bu yana dolar karşısında yüzde 124 değer kaybetti. ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonraki 2,5 yıllık süreçte ise tümenin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 360'a yaklaştı.

İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı

2018'DE DOLAR SABİTLENMİŞTİ

Ülkede doların Nisan 2018'de 4 bin tümenden 6 bin 100 tümen seviyelerine çıkması üzerine İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başındaki hükümet, tümenin döviz kurlarına karşı değer kaybını önlemek amacıyla 10 Nisan 2018'de doları 4 bin 200 tümen olarak sabitlemiş ve ülkede devlet kuru ile serbest piyasa kuru olarak iki ayrı döviz kuru ortaya çıkmıştı. Ülkedeki ithalatçılara da devletin sabitlediği kur üzerinden döviz tahsisi yapılmıştı.

ABD YAPTIRIMLARIYLA YÜKSELDİ

ABD yönetiminin Mayıs 2018'de Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yönelik yaptırımları geri getirmesinden sonraki süreçte 26 Eylül 2018'de 19 bin tümene çıkarak tarihi seviyesini gören dolar, daha sonraki süreçte 10 bin 300 tümene kadar inmişti. İran'da dolar kuru, son aylarda tekrar yükselmeye başlamış ve 18 Temmuz'da kritik seviye olan 25 bin tümeni de aşmıştı.

İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları (12)
THE BARBARIAN: Dollar kuruna takılmıyorlarmış fazla. Sorun değil yaaaaa 1 veya 10000000000000000000 olmasının çok önemi yok. Bizim eleman öyle diyor HUHAHAHAHAHAHAHAHAHA :-) :-) :-) :-):-)
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SÜLEYMAN: Ermenistan yardım ettikleri aklıma gelince siz düşünün artık gerisini. Allah herşeyin hesabını sorar muhakkak.
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REFF: Haber cok tanıdık geliyor ama ülke ismi farklı
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