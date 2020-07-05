Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 105 kişi hayatını kaybetti Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir günde 105 kişi yaşamını yitirdi.

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir günde 105 kişi yaşamını yitirdi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saat içinde Kovid-19 kaynaklı 105 ölüm meydana geldi, ülke genelinde toplam ölü sayısı 2 bin 473'e yükseldi.

Açıklamada 2 bin 125 yeni vakanın kaydedildiği, toplam vaka sayısının ise 60 bin 479'a çıktığı aktarıldı.

Ülkede toplam iyileşen hasta sayının da 33 bin 17 olduğu belirtildi.

Kaynak: AA