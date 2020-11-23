Irak'ta DEAŞ saldırısı: 3 polis hayatını kaybetti
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Irak'ta DEAŞ saldırısı: 3 polis hayatını kaybetti

23.11.2020 03:07 | Son Güncelleme: 23.11.2020 03:10
Irak'ta DEAŞ saldırısı: 3 polis hayatını kaybetti

Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde DEAŞ'lı teröristler tarafından kurulan pusu sonucu 3 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde DEAŞ'lı teröristler tarafından kurulan pusu sonucu 3 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Enbar Emniyet Müdürlüğünden Polis Yüzbaşı Ahmed Duleymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vilayet merkezi Sakkar bölgesinde içinde 3 polisi taşıyan sivil bir araca DEAŞ'lı teröristlerin pusu kurduğunu söyledi.

Duleymi, teröristlerin 3 polisi öldürerek sivil aracı yaktıklarını, yakmaya kalkıştıkları bir tankerin şoförünü kaçırdıklarını aktardı. Ahmed Duleymi, şoförün akıbetinin meçhul olduğunu kaydetti.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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