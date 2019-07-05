Irak'ın yeni ticaret kapısı İskenderun Limanı

Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TISİAD) ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İhracat ve İthalatçılar Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen "1.Türkiye-Irak (IKBY) Ticaret ve Yatırım Zirvesi" gerçekleştirildi.

LimakPort'un sponsorluğunda Irak'ın Erbil kentinde, Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TISİAD) ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İhracat ve İthalatçılar Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen "1.Türkiye-Irak (IKBY) Ticaret ve Yatırım Zirvesi" gerçekleştirildi.

Zirveye IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, Erbil Valisi Nevzad Hadi, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, TISİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nevaf Kılıç, LİMAK İskenderun Irak, Suriye ve İran İş Geliştirme Müdürü Mehmet Ünlü ile Türkiye ve Irak'tan çok sayıda iş adamı katıldı.

LimakPort İskenderun Uluslar Irak Suriye ve İran İş Geliştirme Müdürü Mehmet Ünlü, yatırım zirvesinin çok verimli geçtiğine dikkat çekerek, "Limanımızı ve İskenderun'u temsilen geldiğimiz bu zirvede ayrıca sponsoruz. Limak olarak bölgede yabancı değiliz. Amacımız bu bölgenin İskenderun Limanı bağlantılı olarak lojistik faaliyetlerinin arttırarak bölgeye yeni bir iş alanı açmaktır. Lojistik bildiğiniz gibi çok hareketli ve kazançlı bir sektör olup bölgenin yeni ekonomi alanını açması için yeni bir deniz limanına ihtiyacı var. Limak Holding olarak İskenderun Limanı'na bir milyar dolara yakın bir yatırım yaptık. Bu yatırımın bu bölgeye bir an önce katkısını sağlamak için bağlantılarımızı bu bölge de arttırmaya çalışıyoruz. Özellikle Kürdistan Bölgesel Yönetimin de İskenderun Limanı'nda geçmişte kullanıldığı gibi Irak içinde kullanabileceğini düşünüyoruz. Maliyeti ve kapasitesinin de uygun olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Burada ki konu şu; Mersin üzerinden gelen ticaretin maliyeti yüksek olmakla beraber Mersin'den Irak'lı tüccarlar yeterli verim alamıyorlar. İskenderun Limanı ise hazır kapasiteyle daha uygun fiyatlarla sunmaktadır". Mehmet Ünlü çalışmaları kapsamında ilgili taraflarla görüştüklerini kaydederek, "Görüşmelerde transit sürecinin nasıl hızlandırabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Kürdistan Bölgesel Yönetimi çok stratejik bir bölge olup, lojistik bir üst haline getirilebilir" diye konuştu.

IKBY Hükümet Sözcüsü Dizayi, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiğini hatırlatarak, "Görüşmede birçok konu ele alındı. Bunlardan biri de ekonomik ilişkilerin artırılması ve Irak'ın genelinde ticaret hacminin artırılmasıydı" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA