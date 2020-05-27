Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Hakurk bölgelerinde düzenlenen hava harekatlarıyla 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
27.05.2020 09:41 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:41

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Hakurk bölgelerinde düzenlenen hava harekatlarıyla 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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