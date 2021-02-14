Irak hükümeti, DEAŞ'lıların aileleri için yerleşim yeri yapacak
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Irak hükümeti, DEAŞ'lıların aileleri için yerleşim yeri yapacak

14.02.2021 12:35 | Son Güncelleme: 14.02.2021 12:35
Irak hükümeti, DEAŞ'lıların aileleri için yerleşim yeri yapacak

Irak'ta hükümet, terör örgütü DEAŞ unsurlarının aileleri için yerleşim yeri inşa edecek.

Irak'ta hükümet, terör örgütü DEAŞ unsurlarının aileleri için yerleşim yeri inşa edecek.

Yerel bir gazetenin haberine göre, Göç ve Göçmenler Bakanlığı Sözcüsü Ali Abbas, "Bakanlık olarak, sivil toplum örgütleriyle iş birliği halinde 'aşiret sorunları' ve 'evlerinin tahrip edilmesi' gibi nedenlerden ötürü memleketlerine dönemeyen ve büyük bölümü DEAŞ unsurlarının ailelerinden oluşan sığınmacılar için yerleşim yeri yapma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Buraya yerleştirileceklerin büyük bölümünün Musul'daki El-Ceda Kampında bulunan DEAŞ'lı aileler olacağını aktaran Abbas, ilk etapta 500 adet konut inşa edileceğini kaydetti.

Abbas ayrıca, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) sığınmacı kamplarını da kapatmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan Irak Göç ve Göçmenler Bakanı İvan Cabro, Musul'a bağlı Kayyara ilçesindeki El-Ceda Kampında 1300 DEAŞ'lı aile bulunduğunu belirtti.

Irak merkezi hükümetine bağlı Musul ve Enbar'da 2, IKBY'de ise 25 sığınmacı kampı bulunuyor.

Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'u Haziran 2014'te hiçbir direnişle karşılaşmadan ele geçirmiş, daha sonra kısa sürede ülkenin üçte birinde kontrolü sağlamıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 21 Kasım 2017'de DEAŞ'ın ülkede askeri olarak bitirildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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