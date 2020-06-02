Irak Başbakanı El-Kazimi, DEAŞ operasyonunu Kerkük'ten yürüttü
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Irak Başbakanı El-Kazimi, DEAŞ operasyonunu Kerkük'ten yürüttü

Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlatılan askeri operasyonu Kerkük'ten yürüttü.

Irak Başbakanı El-Kazimi, DEAŞ operasyonunu Kerkük'ten yürüttü
02.06.2020 16:27 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:33

Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlatılan askeri operasyonu Kerkük'ten yürüttü.

Irak Başbakan Mustafa El-Kazimi, Kerkük bulunan Ortak Operasyonlar Komutanlığını ziyaret ederek üst düzey komutanlarla bir araya geldi. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlatılan askeri operasyonu Kerkük'ten yürüten El-KAzımi e operasyonla ilgili bilgiler aldı. Mustafa Elkazimi, Kerkük'ün güney batısında DEAŞ'a yönelik askeri operasyon 5 ayrı koldan devam ettiğini bildirdi.

"Irak Kahramanları" adı verilen askeri operasyona uluslararası koalisyon savaş uçakları ve Irak hava Kuvvetleri desteğiyle gerçekleşti. Operasyonla Kerkük, Salahattin ve Diyale illerinde istikrar, güvenliğin sağlanması ve bölgenin DEAŞ kalıntılarından arındırılmasının amaçlandığı duyuruldu. - KERKÜK

Kaynak: İHA

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