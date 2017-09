İphone X, İphone 8 ve İphone 8 Plus Resmen Tanıtıldı

Gün iPhone Günü, Nihayet iPhone 8 ve iPhone 8 Canlı Yayınla Tanıtıldı.





iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Resmen Tanıtıldı, Gün iPhone 8 Günü! iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Özellikleri Belli Oldu. Kısaca bakalım.



Apple iPhone 8 Etkinliği ile resmen iPhone 8 ve iPhone 8 Plus tanıtılmış oldu. Beklendiği gibi 6 çekirdekli bir işlemci ve 3 renk seçeneği ile karşımıza çıktı.



Özellikleri arasında Kablosuz Şarj Desteği de geldi. Oyun Özellikleri ve Kamera özellikleri Dikkat Çekiyor.



iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Resmen Tanıtıldı.





Beklendiği gibi Touch ID Face ID ile yer değiştirdi.



Karanlıkta bile yüzünü tarayıp çalışıyor.



A11 Bionic Neural Engine Face ID sistemi kullanıyor. Neaural Engine Tüm bu detayları işlemek ile görevlendirilmiş. Face ID yüzünüzü öğreniyor. Gözlük taktığınızda bile değişiklikleri kayıt ediyor. Sizin her türlü şeklinizi kayıt edebiliyor.



AnEmoji !!



Animasyon emoji seçenekleri geliyor.



HDR Video Desteği Yer alıyor.



Face ID ile Anemojiye istediğiniz karakteri verdirebiliyorsunuz. Sinirli veya Gülen surat gibi.



Phone X Kamerası. 12 MP Dual Kamera



Dual Optical image Stabilizer



Quad-Led True Tone Flash



Batarya Süresi iPhone 7 göre 2 Saat Daha Fazla Olacak.



Kablosuz Şarj Desteği ile geliyor. Air Power Adı verilen Bir Şarj Pedi ile tüm iPhone cihazlarını ve aksesuarları aynı anda şarj edebiliyoruz.





Detaylar Geliyor…



Fiyatı iPhone X 999$



iPhone X Hakkında Herşey, Tüm Özellikleri Detaylarıyla bu haberde ;



iPhone X: 10 Yıl Sonra Apple Kural Kitabını Yeniden Yazdı





Apple



