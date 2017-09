İphone X İçin İşlemci Dopingi!

iOS 11 Golden Master sürümünün sızmasıyla merakla beklenen Apple iPhone X akıllı telefon hakkında daha fazla bilgi ortaya çıktı. Ortaya çıkan son detaylar ise cihazın işlemci, kablosuz şarj, kamera, Face ID ve Apple Pay özelliklerine odaklanıyor.



iPhone X 6 çekirdekli A11 Fusion çiple geliyor!



OLED ekranlı iPhone X modeli için en dikkat çeken detayların başında gelen yeni A11 Fusion çipi ile başlayalım. 6 çekirdek barındıracak olan A11 Fusion, 4 performans odaklı Mistral çekirdek ve 2 batarya süresi odaklı Monsson çekirdek ile beraber gelecek. Kıyaslama yapmanız açısından iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinin 4 çekirdekli A10 Fusion işlemci ile geldiğini ve bu işlemcinin 2 yüksek performans 2 yüksek verimlilik çekirdeğine sahip olduğunu hatırlatalım. Kısacası iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X oldukça performanslı olarak karşımıza çıkacak gibi gözüküyor.



Saniyede 60 kareyle 4K video ve saniyede 240 kareyle 1080p video desteği sunacağı gözüken iPhone 8 ve iPhone X kameraları da video çekmeyi sevenleri oldukça tatmin edecek. Yeni Portre Aydınlatma özelliğinin de her iki modelde de sunulacağı ve Kontur Aydınlatma, Doğal Aydınlatma, Sahne Aydınlatma, Sahne Aydınlatma Mono ile Stüdyo Aydınlatma gibi seçenekler sunacağı belirtiliyor.







Kablosuz şarj özelliği ise kodlar arasında kendini gösteriyor. Birkaç yerdeki ChargingViewService uygulaması ifadesi dikkat çekerken, cihaz kablosuz olarak şarj olurken bazı 3 boyutlu animasyonların gösterileceği belirtiliyor.



iPhone X modelinde aha büyük olacağı söylenilen yan güç tuşu ise Apple Pay süreci için bütünleyici olacak ve Face ID ile birlikte ödemenin onaylanmasında görev üstlenecek. Kullanıcının onay için güç tuşuna iki kez tıklaması gerekecek.



Yeni iPhone modelleri hakkındaki tüm detaylar ise 12 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek Apple etkinliğiyle sonunda resmiyet kazanacak.