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İpekyolu'nda öğrenciler buz pistiyle tanıştı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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İpekyolu'nda öğrenciler buz pistiyle tanıştı

Van'ın İpekyolu Belediyesi, okulların tatil olmasını fırsat bilerek çocuk ve gençleri buz pistinde ağırlıyor.

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi, okulların tatil olmasını fırsat bilerek çocuk ve gençleri buz pistinde ağırlıyor.

İpekyolu Belediyesi, İpek Park'ta bulunan Buz Pateni Pisti'nde sömestr tatiline giren binlerce öğrenciyi ağırladı. Karneleriyle birlikte soluğu buz pistinde alan çocuklar, tatilin tadını doyasıya çıkardı. Birçok öğrencinin ilk defa kaydığı buz pistine olan yoğun ilgi ise gözlerden kaçmadı.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, buz pistinin şubat ayı boyunca ücretsiz olacağını belirterek, "Gelen talep ve yoğun ilgiye kayıtsız kalmayarak bütün öğrencilerimize karne hediyesi olarak ücretsiz buz pateni pistinde kayma imkanı sunduk. Programımız şubat ayı boyunca devam edecek. Bu süre içinde karnesini getiren her öğrencimizi bu imkanlardan faydalandıracağız. Sosyal belediyecilik anlayışımızla şu ana kadar binlerce öğrencimiz bu aktiviteden ücretsiz bir şekilde faydalandı. Birçok öğrenci ilk defa buz pistinde kayma deneyimini yaşadı. İpekyolu Belediyesi olarak bundan sonrada geleceğimiz olan çocuklarımız için sosyal aktivitelere devam edeceğiz" dedi.

Pazartesi günleri dışında her gün hizmet verecek olan buz pistinde; saat 10.00-17.00 arasında sevgi evlerinde kalan çocuklar, şehit ve gazi çocukları ile yakınları, okul grupları, üniversite öğrencileri ve buz pistine ilgi duyan Vanlı vatandaşların kategoriler halinde belirlenen gün ve saatler içerisinde ücretsiz olarak yararlanacağı belirtildi. - VAN

İpekyolu'nda öğrenciler buz pistiyle tanıştı

İpekyolu'nda öğrenciler buz pistiyle tanıştı

İpekyolu'nda öğrenciler buz pistiyle tanıştı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Emre Aydın, İpekyolu, Van, Spor, Haber

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