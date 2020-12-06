Milli tenisçi İpek Öz, Antalya'da şampiyon
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Milli tenisçi İpek Öz, Antalya'da şampiyon

06.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 06.12.2020 16:44
Milli tenisçi İpek Öz, Antalya'da şampiyon

Milli tenisçi İpek Öz, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonunun toplam 15 bin dolar para ödüllü turnuvası MTA Open'ın finalinde Rumen Andreea Amalia Rosca'yı yenerek şampiyon oldu.

Milli tenisçi İpek Öz, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonunun toplam 15 bin dolar para ödüllü turnuvası MTA Open'ın finalinde Rumen Andreea Amalia Rosca'yı yenerek şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, toprak kortta gerçekleşen organizasyonda çeyrek finalde 2 numaralı seri başı Ukraynalı Daria Lopatetska, yarı finalde ise Rus Polina Kudermetova'yı eleyen İpek Öz, finalde 8 numaralı seri başı Rumen Andreea Amalia Rosca ile karşılaştı.

Milli tenisçi, 5 kez servis kırdığı mücadelede rakibini 50 dakikada 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Kariyerinin üçüncü tekler zaferini elde eden 21 yaşındaki İpek, ayrıca rakibi Rosca'nın 14 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Milli tenisçi İpek Öz, Antalya'da şampiyon

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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