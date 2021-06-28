ŞANLIURFA - İpek böceği yetiştiriciliği Şanlıurfalı kadınların yeni geçim kaynağı oldu

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden Şanlıurfa'da, ipek böceği yetiştiriciliği kadınların yeni gelir kapısı oldu.

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden Şanlıurfa'da, ipek böceği yetiştiriciliği kadınların yeni gelir kapısı oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı sağlamaya yönelik çalışmaları kapsamında "Şanlıurfa'da İpek Böcekçiliğinin Yaygınlaştırılması" projesini hayata geçirdi. İpek böceği yetiştiriciliği için başvuruda bulanan yaklaşık 100 kadın çiftçiye, dut ağaçları, kerevet, dut bıçkısı, termometre ve kireç dağıtıldı.

İpekböceği larvalarının dağıtımıyla kadınlar, yetiştiriciliğe başladı. Kent genelinde 80 ayrı noktada üretim yapan kadınlar aile bütçesine katkı sağlarken, yeni bir gelir kapısı oluşturdu.

"Yıllar önce bölgede yetiştiricilik yapılmış"

Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar, AA muhabirine, ipek böceği yetiştiriciliğinin gelişmesi ve yaygınlaşması için bir süre önce kaymakamlığın destekleriyle çalışma başlattıklarını söyledi.

Bölgeye yeni bir gelir kaynağı kazandırdıklarını ifade eden İpar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgemizde yüzyıllar önce ipek böceği yetiştiriciliği yapılmış. Tekrar bunu burada canlandırmak çok zor değil. Bölge ipek böcekliği için çok uygun fakat üreticilerimiz yer sıkıntısı yaşıyor. Bu işin büyütülmesi için böceklerin yaşam alanın daha da büyütülmesi gerekmektedir. Bunun yanında böcek evlerinin yapılması gerekmektedir. Bunun sağlanması durumunda ipek böceği yetiştiriciliğinde talebin artacağına inanıyorum. İpek böcekçiliği her yıl yenilenmesi gereken bir çalışma. Bu yıl durma noktasına gelen ipek böcekçiliği projemize Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin büyük destekleri oldu. Belediyemizin üreticilerimize raf ve çeşitli malzemeler temini noktasında destekleri oldu. Bu konuda belediyemize minnettarız. Verilen destekler bize can suyu oldu."

"Mevsimlik tarım işçiliğini azaltmaya çalışıyoruz"

İpek böceği yetiştirme döneminin mevsimlik tarım işçilerinin çalışmak için gurbete gittiği döneme denk geldiğini anlatan İpar, "Bu ve bunun gibi projeler geliştirdiğimiz zaman inanıyorum ki yüzlerce mevsimlik tarım işçisi aile çalışmak için dışarıya gitmeyecektir. Bunun yanında proje kadın istihdamı adına güzel çalışma oldu. Kadınlarımız evinde kurdukları çalışma ortamıyla kazanç sağlıyor. Hilvan bölgesinde 20 paket potansiyeli var. Şanlıurfa genelinde ise 80 noktada ipek böceği yetiştiriliyor 130 paket ipek böcekliği dağıtıldı. Şu anda böceklerimiz kozalarını örüyor. İnanıyorum ki bu yıl iyi bir gelir sağlayacağız." diye konuştu.

"Eşimden para istemiyorum artık"

Hilvan'ın Kadıkent Mahallesi'nde ipek böceği yetiştiriciliği yapan 40 yaşındaki Hanse Manay, bir süre önce başladığı ipek böcekçiliğinin bölgede yaygınlaştığını belirterek kendisi gibi kırsalda yaşayan kadınlar için yeni bir gelir kapısı oluştuğunu söyledi.

İpek böceği yetiştiriciliğinin iyi bir getirisi olduğunu ifade eden Manay, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemiz bize destek sundu, kendilerine teşekkür ediyoruz. İmkanlarımızı genişletirse daha çok üretim yapmaya hazırız. Şu anda kozalarımız hazır, iyi bir kazanç bekliyoruz. Kazandığım parayla kendi ayaklarımın üzerine durmaya başladım. Bunun yanında çocuklarımın eğitim masraflarını karşılayabiliyorum. Eşimden para istemiyorum artık. Bunun yanında kazancımla yakın bir zamanda kendime ait bir otomobil almayı planlıyorum. İpek böceği yetiştiriciliği bizim gibi kırsalda yaşayan kadınlar için bulunmaz bir nimet. Kendi evimizde üretip satıyoruz. Masrafı fazla olmayan bir iş fakat özen gösterilmesi gerekiyor."

"Zamanla işimi büyüttüm, kazancım arttı"

Helis Mahallesi'nde ipek böceği yetiştiren 43 yaşındaki Gülistan Çetinkaya da evinde 7 yıldır ipek böceği yetiştirdiğini ve kazancından çok memnun olduğu belirtti.

Destek sunulması halinde işini daha da büyütmeyi planladığını söyleyen Çetinkaya, "Evimizin bahçesinde 20 metrekarelik bir konteynerde ipek böcekçiliği yapmaya başladım fakat zamanla alan bize dar gelmeye başladı. Aldığımız ipek böceği paketleri buraya sığmıyor. Sağ olsun belediyemiz bize bu yıl raf desteğinde bulundu. Kazancım zamanla artmaya başladı. Çocuklarımızın çeyizini ve eğitim giderlerini karşılamaya başladım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme