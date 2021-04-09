IOTA Coin Nedir? IOTA Coin Nasıl Çalışır? IOTA Coin Hakkında Detaylar...

IOTA nesnelerin interneti ile beraber çalışan bir kripto para olarak karşımıza çıkıyor.. Peki, IOTA coin nedir? IOTA coin nasıl çalışır? IOTA coin hakkında detaylar...

IOTA COİN NEDİR?



IOTA coin; nesnelerin interneti (IoT) sektörüne yönelik faaliyet gösteren, ölçeklenebilir, merkezsiz, modüler ve işlem ücreti olmayan bir kripto paradır. Bu kripto paranın sahip olduğu özellikler arasında, Tangle adı verilen teknoloji dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz 2 sene içerisinde Bitcoin'in ve diğer altcoinlerle birlikte IOTA'nın bıraktığı izler aklımıza şu soruyu getiriyor; IOTA nedir? Ne oldu da birden popüler hale gelip yüksek hacim ve market değerlerine ulaştı? Bitcoin'in geçtiğimiz iki sene içerisinde yükselişi altcoinleri de olumlu yönde etkileyip yükselmelerine yol açtı. Bu altcoinlerden biri olan IOTA 2014 yılında 3 ortak tarafından Almanya'da "nesnelerin interneti" propagandasıyla kurulmuştur ve Almanya menşeili IOTA vakfının bünyesinde yer alan bir oluşumdur.

IOTA gerek yükselişiyle gerek Tangle teknolojisinin getirdiği hız, güvenlik ve ücretsiz işlem gibi özellikleriyle diğer altcoinlerden fazlasıyla ayrışıyor. An itibariyle market değeri olarak 13. Sırada bulunan IOTA, Bitcoin'in tavan seviyesine ulaştığı anda market değeri tavan yapmış ve 4. Sıraya kadar tırmanmıştır.

Nesnelerin İnterneti IOTA

Peki piyasaya çıkış sloganı olarak "nesnelerin interneti" cümlesini kullan IOTA bizlere bu cümleyle neler anlatmak istiyor ve neler vadediyor? Burada amaç internete bağlanan her nesneyi, örneğin; akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı saat vs. gibi nesnelerin karşılıklı iletişimle birlikte daha faydalı kullanılabilmesi. Tabii bu tanım yoruma açık ve çok geniş bir tanım. IOTAbu, nesneleri daha fazla faydalı kullanabilme, hayalini ne kadar gerçekleştirebilecek veya gerçekleştirebilecek mi hep birlikte göreceğiz.

Blockchain Yerine Tangle Teknolojisi

IOTA'nın ana karakterini oluşturan Tangle teknolojisinde Blockchain'de yer alan bloklar ve birbiriyle sonsuz ilişki içerisinde olan zincirler yer almıyor. Yine içerisinde bir bağı olan bu teknoloji sayesinde diğer altcoinlerin hepsinden ayrışarak benzersiz ve diğerlerinde olmayan özelliklere sahip olan bir altcoin haline geliyor. Bu özellikler arasında ölçeklenebilir olması ve dağınık kimlik yapısı gözümüze çarpıyor. Bu özelliklerin yanı sıra Tangle teknolojisinin IOTA'ya kazandırdıkları arasında şu özellikler yer alıyor;

Tangle sistemi IOTA'yı daha korunaklı bir para haline getiriyor. Bu sayede güvenilir veri aktarımı ve coin transferi yapılabiliyor.

Kripto para üzerine yatırım yapan yatırımcıların en büyük şikayeti kripto paraların aldığı işletim ücretleri. IOTA bununda önüne geçerek Tangle sistemi sayesinde işletim ücreti almadan yatırımcıların işlem yapmasına olanak sağlıyor.

Blockchain kadar karmaşık değil ve yapılan işlemler daha basit bir şekilde kavranabiliyor.

IOTA'ya Tangle teknolojisinin getirdiği bir başka özellik ise Blockchain'in aksine kullanıcı sayısının artmasına bağlı olarak işlem hızının da artmasıdır.

Tangle teknolojisinin çalışma mantığına bakacak olursak yukarıda da belirttiğimiz gibi Blockchain kadar karmaşık bir yapı görmüyoruz. Son derece basit işleyen Tangle teknolojisinin temel çalışma mantığını, her işlemin önceki iki işlem tarafından onaylanması, olarak açıklayabiliriz. Böylece sistem kendi güvenliğini kendi kendine sağlıyor. Bahsettiğimiz onaylama sistemi Tangle'ın kullanımından ayrı tutulmayıp teknolojiyle iç içe tutulması Tangle'ı Blockchain'den farklı bir yere koymamıza sebep oluyor.

IOTA'da Madencilik Yok

Blockchain bünyesinde yer alan bütün kripto paralarda madencilik yapabilme imkanı varken IOTA'da böyle bir şey yok. Hal böyle olunca bu durumun getirdiği bazı olumlu ve olumsuz özellikler ortaya çıkıyor. Şöyle ki;

IOTA'nın madenciliğinin yapılamaması demek piyasadaki IOTA miktarının aniden değişmemesi anlamına gelmektedir. Bu da IOTA'nın değerinde ani dalgalanmalar olmamasına sebep olmaktadır.

Öte yandan IOTA'nın madenciliğinin yapılamıyor olması, kripto para madencileri için eksi bir durum teşkil etmektedir.

En Yüksek ve En Düşük Değerleri

Bitcoin balon mu değil mi tartışmalarının arasında Bitcoin'e olan rağbet azalınca Bitcoin'in sessiz ve yavaş düşüşüne şahit olduk. Hal böyle olunca Bitcoin'le birlikte IOTA'da şaşalı günlerini geride bıraktı. 20 aralık 2017 tarihinde 5.23 dolarla en yüksek değerini gören IOTA tıpkı Bitcoin gibi yavaş yavaş gerileyerek şu anda 0.22 dolar seviyesinde işlem görmekte.

IOTA'nın Geleceği Nasıl Olacak?

Kripto paralar aylar öncesindeki şaşalı günlerinden çok uzakta duruyor. Bitcoin ve tüm altcoinler bu düşüşünü devam ettirirse eski seviyelerine geri dönecek ve hatta bazıları borsadan kalkacak. Ama tabi bu durum mevcut durumun böyle devam etmesi üzerinden kurulmuş bir senaryo. Oysa internet var oldukça bu denli yükselişe geçmiş ve hali hazırda her ne kadar çökmüş ama dibi görmemiş bir piyasa, kullanıcılarına sunduğu tonla işlem kolaylığı ve kazanç sayesinde, yeniden yükselişe geçecektir. Bu varsayımda yola çıkarsak IOTA'da diğer bütün kripto paralarla birlikte yeniden yükselişe geçecektir.

IOTA'ya Yatırım Yapılır mı?

Kısa vadede kazanç elde edilmesi zor gözüken IOTA şu an için pek doğru bir yatırım aracı olmayabilir. Ama uzun vadede kripto para piyasasının yeniden yükselişe geçeceğini ve IOTA'nın onlarca avantajının yanı sıra işlem hızı ve güvenilirliğine de hesaba katarsak iyi bir yatırım aracı olabilir.

IOTA Nasıl Alınır, Nasıl Satılır?

Henüz Türk kripto para borsalarında bulunmayan IOTA için yurtdışı sitelerinde al sat yapılabilmektedir. Bu siteler arasında Hitbtc ve Binance gibi popüler siteler bulunmaktadır. IOTA satın almak için öncelikle Bitcoin'e sahip olmanız gerekmektedir. Bunun için aşağıda anlattığımız şu yolları izleyebilirsiniz. (Not: Aşağıda anlatacağımız satın alma için izlenen yok Hitbtc üzerinden anlatılmaktadır.)