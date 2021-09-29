Interpol'ün aradığı devlet başkan yardımcısı ilk 11'de sahaya çıktı! Federasyon ceza yağdırdı
Interpol'ün aradığı Surinam Devlet Başkan Yardımcısı Ronnie Brunswijk'in, sahibi olduğu Inter Moengotapoe'nin formasıyla maça çıkması tüm dünyada ses getirmişti. Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF), bu olayın sonucunda hem Inter Moengotapoe'nin hem de rakibi Honduras ekibi Olimpia'nın bu yılki turnuvadan men edildiğini açıkladı. Ayrıca Ronnie Brunswijk'in düzenlenen her hangi bir turnuvada forma giymesi de 3 yıl boyunca yasaklandı.
Interpol tarafından aranan Surinam Devlet Başkan Yardımcısı Ronnie Brunswijk, sahibi olduğu Inter Moengotapoe'i formasıyla Honduras ekibi Olimpia karşısında forma giydi. Yaşanan olayların ardından CONCACAF, hem Brunswijk'in takımı Inter Moengotapoe'nin hem de rakibi Honduras ekibi Olimpia'nın bu yılki turnuvadan men edildiğini açıkladı.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; 60 yaşındaki Brunswijk, 21 Eylül'de oynanan maçta takım kaptanı olarak sahaya çıkmıştı. Brunswijk'in oğlu Damian Brunswijk de Inter Moengotapoe formasını terletmişti. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Devlet Başkan Yardımcısı Brunswijk'in, 6-0'lık mağlubiyetin ardından rakip takım oyuncularına para dağıttığı görülmüştü. CONCACAF, maçtan bir gün sonra olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
Konfederasyon her iki takımı da müsabakalardan men etmesinin yanı sıra Brunswijk'in, düzenledikleri herhangi bir maça katılmasını üç yıl boyunca yasakladı. Soruşturmanın devam ettiği ve olayla ilgili başka kişilerin de cezalandırılabileceği açıklandı.
Brunswijk, 1986-1992 yılları arasındaki Surinam İç Savaşı'nda aktif rol oynamıştı. Brunswijk, savaşın ardından kokain kaçakçılığı sebebiyle Hollanda'da 8 yıl, Fransa'da 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Interpol, Devlet Başkan Yardımcısı hakkında 2020'de tutuklama kararı çıkarmıştı. Ancak Surinam yurttaşlarını iade etmediği için bu karar uygulanamıyor.