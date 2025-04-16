Inter Bayern Münih maç özeti ve golleri! (VİDEO) Inter Bayern Münih geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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INTER BAYERN MÜNİH MAÇ ÖZETİ

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INTER BAYERN MÜNİH ÖZET

Inter Bayern Münih maç özetini maçın ardından TRT Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

INTER BAYERN MÜNİH MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Inter Bayern Münih maçı 2-2'lik eşitlikle devam ediyor.

INTER BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Inter Bayern Münih maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.