Instagram DM ile Facebook Messenger'ı birleştiren özellik Türkiye'de kullanıma açıldı
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Instagram DM ile Facebook Messenger'ı birleştiren özellik Türkiye'de kullanıma açıldı

27.10.2020 16:14 | Son Güncelleme: 27.10.2020 16:29

Instagram DM ve Messenger birleştiren özellik, Türkiye'de kullanıma sunuldu. Facebook'a ait olan Instagram ve Messenger'ın mesajlaşma hizmetleri ortak bir paydada buluşacak.

Facebook'un Instagram DM'yi ve Messenger'ı birleştirme planları daha önce ortaya çıkmıştı. Bizzat Mark Zuckerberg'in doğruladığı bu plan, daha sonra ise kademeli olarak Instagram ve Messenger kullanıcılarına sunulmaya başlanmıştı. Nitekim, artık Türkiye'deki kullanıcılar da her iki uygulamadan da ortak mesajlaşma sağlayan bu özelliği kullanmaya başladı.

MESSENGER İLE INSTAGRAM MESAJLARI BİRLEŞTİ

Messenger kullanıcıları, bundan böyle Instagram'daki kişilere Instagram uygulamasını indirmeden mesaj gönderebilecek. Aynı şekilde Instagram kullanıcıları da Messenger'daki kişilere Messenger uygulamasını indirmeden mesaj yollayabilecek. Yani tüm Instagram ve Messenger kullanıcıları her iki uygulama aracılığıyla ortak bir paydada buluşacak. Buna ek olarak, Messenger'da gördüğümüz sohbet rengini değiştirme, bir mesajı yanıtlama ve iletme, bir mesaja ifade bırakma gibi özellikler de Instagram DM kullanıcılarına açılacak.

Instagram DM ile Facebook Messenger'ı birleştiren özellik Türkiye'de kullanıma açıldı

ARTIK TÜRKİYE'DE DE KULLANILABİLİR

Messenger'ı ve Instagram DM'yi buluşturan bu özellik, artık Türkiye'deki kullanıcılar tarafından kullanılabilir hale getirildi. Instagram yeni özellik hakkında bilgilendirmeler sunmaya başlamış durumda. Kullanıcılar, bu bilgilendirmeler vasıtasıyla yeni mesajlaşma özelliğine geçiş yapabiliyorlar.

Instagram DM ile Facebook Messenger'ı birleştiren özellik Türkiye'de kullanıma açıldı

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