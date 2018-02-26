Erdoğan Duyurmuştu! İnsansız Zırhlı Aracın İlk Görüntüleri Yayınlandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "İnsansız tank üretilecek" açıklamasının ardından gözler yeni Ar-Ge çalışmalarına çevrilirken Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir devam eden ve tamamlanan projelerle ilgili önemli bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı. Demir yaptığı açıklamasında "İnsansız ve robotik sistemlerin muharebe sahasına inmeye başladığı bugünlerde, Türkiye teknolojiyi takip eden değil; yön veren bir ülke olacaktır. İnsansız Ejder Yalçın aracımızın testleri başarıyla gerçekleştirildi ve arkası geliyor." ifadelerini kullanarak yapılan son çalışmaların görüntülerini yayınladı.

43 ZIRHLI İŞ MAKİNESİ DE KULLANILIYOR

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı resmi Twitter sayfasından da uzaktan kontrol edilebilen 43 adet zırhlı iş makinesinin güvenlik güçlerimizin ülke sathının içinde ve dışında gerçekleştirdiği harekatlarda kullandığı duyuruldu.