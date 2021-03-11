İnşaat malzemelerinde Çin'in boşluğunu Türkler doldurdu

İnşaat sektörünün büyümesinde katalizör rolü üstlenen inşaat malzemeleri, 2020 yılı ihracatında da yüzde 16.2 artış kaydetti. Sektör, Çin, İtalya ve İspanya'nın pazar kaybettiği ABD ve Avrupa'dan pay almayı başardı

Türkiye, pandemiye rağmen 2020 yılında yüzde 1.8 oranında büyüdü. Yeni konut satışları yüzde 8.2 azalsa da inşaat sektörü yüzde 7.1 oranında büyüme kaydetti. İnşaattaki bu büyümede inşaat malzemeleri satışlarının önemli bir etkisi oldu. İnşaat malzemeleri satışları pandeminin ilk ayında adeta durma noktasına gelse de kalan 9 ayda çok iyi bir performans göstererek yılı yüzde 30'un üstünde büyüme ile kapattı.

İnşaat malzemeleri sektöründeki gelişmeleri değerlendiren İstanbul Ticaret Odası İnşaat Malzemeleri Komitesi Meclis Üyesi ve Ert Yapı Market Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Yılmaz, "İnşaat malzemeleri satışında dünyada çok iyi bir yere geldik. Çin'in kaybettiği pazarlara girmeyi başardık. Elde ettiğimiz kazanımları kaybetmemek ve o pazarlarda kalıcı olmak için artık çok daha dikkatli olmalı ve stratejik kararlar almalıyız" dedi.

"Pandemi ile lüks tüketim yerini, ihtiyaca bıraktı"

Tam bir yıl önce bugün Türkiye'de ilk vakanın görüldüğünü ve o günlerde tüm sektörlerde bir korkunun hakim olduğunu belirten Yılmaz, bu nedenle inşaat malzemeleri satışlarının ilk çeyrekte gerilediğini kaydetti. İnsanların dışarıya çıkamaması nedeniyle lüks tüketimin azaldığını, eve kapanmasıyla birlikte ise eve yönelik ihtiyaç tüketiminin arttığını belirten Yılmaz, "İnşaat malzemeleri sektöründe ve özellikle banyo, mutfak gibi ıslak hacimli ürünlerin satışında ikinci çeyrekte başlayan büyüme trendi yılın tamamında sürdü" dedi.

Özellikle seramikte dünya üretiminde ilk sıralarda bulunan Çin, İtalya ve İspanya'da fabrikaların bazılarının kapandığını, bazılarının ise üretimlerini azalttığını belirten Yılmaz, "Bu ülkelerdeki daralmanın ardından inşaat malzemeleri üretiminde sanayi altyapısı oldukça sağlam olan Türkiye, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelere dönük talep artışı yaşanmaya başlandı. Hükümetimiz bu süreçte başarılı politikalar ile bizleri destekledi, özellikle ABD ve Avrupa, malzeme alımında Türkiye'yi tercih etti. Burada Türkiye'nin kalitesinin etkisi de önemli rol oynadı. Sonuçta 2020 yılının tamamında inşaat malzemeleri ihracatı yüzde 16.2 artarak 21.2 milyar dolara ulaştı. İnşaat malzemelerinin genel ihracat içindeki payı da yüzde 2.4'e yükseldi. Seramik ihracatı ise yüzde 31.7 artış gösterdi. 2020 yılının son çeyreğinde 47.2 oranla ihracata net katkısı en yüksek sektör inşaat seramikleri oldu. Rakamlar inşaat malzemeleri sektörünün ihracattaki önemi de gözler önüne sermiş oldu" diye konuştu.

"Yeni yatırımlar yapılması gerekiyor"

İnşaat malzemeleri ihracatı bu yılın ilk iki ayında da geçen yıla göre yüzde 2 civarında artış gösterdiğini belirten Yılmaz, "Bu artışın ilerleyen aylarda da artarak sürmesini bekliyoruz" dedi. Çin, İtalya ve İspanya'nın varlığını azalttığı pazarlarda Türk firmalarının oldukça başarılı grafikler çizdiklerini yineleyen Yılmaz, "Bu pazarları kaybetmememiz gerekiyor. Bunun için bütün sektörün fizibilite çalışmalarını yaparak kapasite artırması ya da yeni yatırımlar yapması gerekiyor. Bu pazarlar kolay kazanılmış gibi görünse de yine aynı şekilde kolay kaybedilebilir. Bu nedenle üreticilerimize çok büyük görev düşüyor. Hükümetimiz de bu konudaki desteğini sürdürmeye devam ederse ABD ve Avrupa gibi pazarlarda Türk ürünlerinin önemli bir pay alması çok zor görünmüyor. Yeter ki kaliteli üretimimizden taviz vermeyelim ve kararlı olalım" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı