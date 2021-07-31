İnönü Belediyesi sporcuları milli takımda
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İnönü Belediyesi sporcuları milli takımda

İnönü Belediyesi sporcuları milli takımda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Eskişehir İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Takımı'ndan 2 sporcu milli takıma seçildi.

Eskişehir İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Takımı'ndan 2 sporcu milli takıma seçildi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu'nun Bolu'da düzenlediği ve 8 ayrı kategoriden 96 sporcunun katıldığı 32 sporcunun da katılmayı hak kazandığı milli takıma, İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Takımı'ndan Elif Gökçe Avcı ve Bahar Özçelik de seçildi.

Milli takım seçmelerine 6 sporcu ile katılan İnönü Belediyesi Oryantiring Takımı, seçmelerin kısa mesafe yarışmalarında; K21 Kategorisinde Elif Gökçe Avcı 1'inci, K20'de Bahar Özçelik 3'üncü, E21'de Hüseyin Cem Ataman 4'üncü olurken, 3000 metre yarışmalarında ise Elif Gökçe Avcı 1'incilik elde etti. Seçmelerin 'orta mesafe' yarışmalarında Elif Gökçe Avcı ve Bahar Özçelik 2'inci olurken, uzun mesafe yarışmalarında ise Elif Gökçe Avcı 1'inciliği yine bırakmadı.

Milli takım seçmelerini başarıyla yürüten İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Takımı sporcuları, 24-30 Ağustos tarihleri arasında Hırvatistan Zagreb kentinde düzenlenecek olan Doğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası'nda, 18-22 Ağustos tarihleri arasında Litvanya'daki Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda, 7-10 Ekimde Sırbistan'daki Akdeniz Ülkeleri Şampiyonası'nda ve 5-10 Eylül tarihleri arasında Kocaeli'nde düzenlenecek olan Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli formayı giyecekler.

Milli takıma seçilen İnönü Belediyesi sporcularını kutlayan Başkan Bozkurt, "Milli takımda ülkemizi, şehrimizi ve ilçemizi gururla temsil edecek belediyemiz sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring Takımı Sporcuları desteklerinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

İnönü Belediyesi sporcuları milli takımda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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